Más de 30 profesionales y expertos en sucesos y emergencias abordarán la conexión entre periodismo y situaciones límite en Alcañiz

El Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz centrará su octava edición en los sucesos, las emergencias y el true crime. Los días 23, 24 y 25 de septiembre, el teatro municipal de la ciudad reunirá a treinta profesionales de diferentes ámbitos especializados, desde fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, criminólogos y, por supuesto, periodistas.

Durante tres jornadas periodistas de largo recorrido como Cruz Morcillo, Marta Garú, Miguel Ángel Coloma o Tere Vilas se encargarán de contar los entresijos del periodismo de sucesos y de cómo hacerse amigo de las fuentes resulta fundamental. Por su parte, desde Guardia Civil y Policía Nacional también explicarán la importancia de acudir a ellos cuando la actualidad lo requiere y cómo consultar a fuentes oficiales se vuelve una obligación.

La conferencia inaugural correrá a cargo de la periodista y criminóloga Carmen Corazzini quien se encargará de dar unas claves básicas para entender el periodismo de sucesos, así como las líneas rojas que un periodista no debería cruzar. Además, Rocío Benavente, de maldita.es, se encargará de realizar un taller para combatir los bulos y la desinformación en una sociedad en la que ante una emergencia cualquier persona con un móvil a su alcance puede distribuir información falsa y sin contrastar.

Como cada año, el evento también cuenta con perfiles más mediáticos como Manuel Marlasca, Mamen Sala, Antonio Pampliega, Joaquín Castellón o Carlos Quílez, que son los rostros más visibles del periodismo de sucesos e investigación en televisión. Pero en el nuevo ecosistema mediático también se hace indispensable contar con personas del mundo podcast como es el caso de Mar Abad y en el caso de las redes sociales, Alicia Iranzo.

Debido a la vinculación que el curso guarda con la Universidad de Zaragoza, se hace indispensable contar con una mesa que aborde este aspecto. De esta forma, Carles Pont y María Luisa Calero intervendrán para hablar sobre crisis, redes sociales y desinformación. El fotoperiodista Brais Lorenzo, ganador del World Press Photo 2026 traerá una exposición con imágenes de sus trabajos.

Pero esto no es todo, porque también intervendrán otros periodistas del mundo de las emergencias como es el caso de Arturo Checa, jefe de local de Las Provincias. Enrique Labiano de Aragón Televisión también intervendrá y la periodista Cruz Aguilar del Diario de Teruel.

Un evento de referencia nacional

La directora del curso, Eva Defior, considera de especial relevancia tender puentes entre periodistas y especialistas del sector de las emergencias. “Este curso quiere además tender puentes entre los periodistas y los profesionales que intervienen en una emergencia, porque necesitamos conocernos y entender cómo trabaja el otro antes de encontrarnos en una situación de crisis. Queremos que Alcañiz vuelva a ser un espacio nacional de formación, reflexión y aprendizaje desde el medio rural, partiendo de una convicción muy clara; cuando todo sucede al límite, necesitamos más periodismo”.

También ha señalado el cambio en la forma de trabajar en las redacciones debido a que las emergencias y los sucesos centran gran parte de la información de actualidad. “Estamos viviendo un cambio de paradigma informativo. Las emergencias, los grandes sucesos y los fenómenos extremos han dejado de ser acontecimientos excepcionales y ocupan cada vez más espacio en nuestra agenda. Son coberturas que nos obligan a tomar decisiones rápidas, muchas veces sobre el terreno, con información incompleta y bajo una enorme presión. Y precisamente por eso, cuanto más compleja es la situación, mayor es nuestra responsabilidad como periodistas”.

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Se trata de un curso abierto a todos los públicos. La matrícula general tiene un coste de 99 euros, pero para desempleados, estudiantes, jubilados, personas con discapacidad, socios de Asociación de Periodistas de Madrid, Colegio de Periodistas de Aragón, Periodistas de Catalunya, Unión de Periodistas Valencianos, Cámara de Teruel y Caja Rural de Teruel, el precio de inscripción es de 25 euros.