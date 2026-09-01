Alfajarín vivió el pasado 12 de agosto una noche difícil de olvidar. Más de mil personas se citaron en tres enclaves del municipio para contemplar el eclipse de sol y compartir un fenómeno astronómico que convirtió algunos de los lugares más emblemáticos del municipio en miradores al cielo.

Alfajarín se asoma al cielo para vivir un eclipse inolvidable. / AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN

La Ermita de Nuestra Señora de la Peña, el Castillo de los Cornel y el entorno del Toro fueron los principales puntos elegidos por vecinos y visitantes. Entre todos ellos, el castillo ofreció una de las estampas más especiales de la jornada. Su ubicación elevada y sus vistas sobre el entorno de Alfajarín permitieron disfrutar del eclipse desde una posición privilegiada, con el paisaje como telón de fondo.

Alfajarín se asoma al cielo para vivir un eclipse inolvidable. / AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN

La gran afluencia de público obligó al ayuntamiento a prestar especial atención a la organización y al cumplimiento de las medidas establecidas. Durante los días anteriores se trabajó en cuestiones relacionadas con el aforo y la seguridad, en colaboración con la Guardia Civil. Finalmente, la jornada transcurrió con normalidad y sin incidentes destacados.

El alcalde de Alfajarín, Jesús Boned, quiso agradecer el apoyo de las personas que hicieron posible el desarrollo de este evento. En especial, quiso destacar el trabajo de la comisión, la cofradía y el concejal responsable, así como la colaboración de la Guardia Civil.

Sobre todo, puso en valor el comportamiento de quienes acudieron a Alfajarín. «Gracias a todos los asistentes por su comportamiento ejemplar», señaló el alcalde, quien incluyó en su agradecimiento tanto a los vecinos del municipio como a las personas que llegaron desde otros para disfrutar del eclipse.

La dimensión de la convocatoria sorprendió incluso al propio ayuntamiento. «Me asusté un poco al ver a tanta gente», reconocía Boned con cierta dosis de humor, aunque esa primera impresión acabó transformándose en orgullo al comprobar cómo el municipio era capaz de acoger a una cantidad tan importante de personas y hacerlo con normalidad.

Mirar al castillo

La jornada dejó además una reflexión sobre uno de los grandes protagonistas del acontecimiento: el Castillo de Alfajarín. Las imágenes tomadas durante el eclipse volvieron a poner de manifiesto las posibilidades que ofrece este enclave gracias a su posición y a sus vistas.

El Ayuntamiento de Alfajarín considera que el Castillo necesita una actuación de rehabilitación y reclama el apoyo de las distintas instituciones para poder avanzar en su recuperación. La concentración de público durante el eclipse solar permitió comprobar de manera muy evidente el atractivo que puede tener este espacio una vez pueda ser recuperado y puesto en valor.

Para Alfajarín, por tanto, la noche del eclipse dejó algo más que un recuerdo astronómico. Miles de miradas dirigidas al cielo sirvieron también para redescubrir algunos rincones del municipio y, especialmente, un castillo que reclama una nueva oportunidad.

La jornada veraniega terminó dejando una sensación compartida entre quienes participaron: la de haber formado parte de algo poco habitual.

Noticias relacionadas

Vecinos y visitantes compartieron espacio, esperaron juntos el momento del eclipse y disfrutaron de una noche especial. Y Alfajarín respondió como mejor sabe: con sus espacios abiertos, su patrimonio y la hospitalidad de su gente.