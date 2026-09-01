SERVICIO AL CONSUMIDOR EN LA COMARCA CENTRAL
Aprender a comprar es una manera de protegerse
La Crónica de la Comarca Central
¿Quién entiende realmente una factura de la luz a la primera? ¿Qué derechos existen cuando se contrata una línea de teléfono y algo no funciona como debería? ¿Qué se debe mirar antes de reservar unas vacaciones? ¿Sé interpretar correctamente todo lo que aparece en la etiqueta de un alimento?
Estas son situaciones habituales en las que surgen dudas y que forman parte del día a día de cualquier consumidor. Precisamente para resolverlas y, sobre todo, para prevenir problemas, el área de Consumo de la Comarca Central desarrolla una labor de información y formación dirigida a los vecinos.
Una de las principales herramientas son las charlas y actividades divulgativas, pensadas para explicar cuestiones que afectan directamente al bolsillo y a las decisiones que toman los consumidores. No se trata solo de saber qué hacer cuando llega una reclamación, sino aprender a evitar determinados problemas antes de que aparezcan.
Entre los asuntos que se trabajan está la factura eléctrica, un documento que no siempre resulta sencillo de interpretar. Las actividades ayudan a entender qué se está pagando, qué conceptos aparecen en el recibo y qué aspectos convienen comprobar.
También hay espacio para las telecomunicaciones, un sector en el que los cambios de compañía, las condiciones de los contratos o los problemas con los servicios pueden generar más de un quebradero de cabeza. Conocer los derechos como usuario permite afrontar estas situaciones con mayor seguridad.
La educación financiera y los medios de pago son otros de los contenidos. Se ofrecen pautas para utilizar las distintas formas de desembolso de manera responsable y segura y para prestar atención a aquellas situaciones que pueden acabar generando un problema económico.
Las actividades sobre vacaciones con derechos ofrecen recomendaciones para contratar viajes, alojamientos y otros servicios turísticos y explican cómo actuar si algo no sale como estaba previsto.
La etiqueta importa
La cesta de la compra es otro de los escenarios en los que la información resulta fundamental. Las actividades sobre etiquetado de alimentos ayudan a entender mejor lo que dicen los envases y a saber qué información debe conocer el consumidor antes de elegir un producto.
A ello se añaden contenidos relacionados con el patrimonio alimentario de Aragón, que permiten acercar a la gente los productos y tradiciones alimentarias de la comunidad desde una perspectiva de consumo responsable.
La formación también llega a los más jóvenes. Consumo facilita a los centros educativos talleres, concursos y materiales didácticos relacionados con el consumo adaptados a alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. La idea es sencilla: cuanto antes se aprenda a consumir de forma responsable y a conocer los propios derechos, más herramientas se tendrán en el futuro.
Pero la labor no termina en las charlas. Cuando aparece un problema, los vecinos pueden acudir al servicio para plantear una consulta, recibir asesoramiento o presentar una reclamación. También se puede recurrir a la mediación para intentar solucionar determinados conflictos entre consumidores y empresas.
La OCIC atiende más de 700 consultas y reclamaciones
La Oficina Comarcal de Información al Consumidor (OCIC) de la Comarca Central atendió 745 consultas y reclamaciones hasta el 31 de octubre de 2025, una actividad que refleja la importancia de disponer de un servicio de proximidad para que los vecinos puedan conocer y defender sus derechos como consumidores.
Del total de atenciones gestionadas, 526 correspondieron a las reclamaciones y 219 a las consultas. La oficina presta servicio mediante dos puntos de atención: uno situado en Utebo y otro de carácter itinerante que permite desplazarse por los diferentes municipios de los ejes comarcales. De las 745 actuaciones registradas, 613 correspondieron a los ejes 1, 2, 3 y 4, mientras que 132 se realizaron en Utebo.
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