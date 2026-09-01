Botorrita vive sus fiestas en la calle

En Botorrita las fiestas no empiezan cuando suena el primer cohete. Empiezan antes. En las peñas, en las conversaciones entre vecinos, en quienes regresan al pueblo para estos días y en las ganas de volver a encontrarse. Y este año, del 26 al 30 de agosto, San Agustín volvió a ser la excusa perfecta para llenar las calles de ambiente y disfrutar de cinco jornadas intensas.

El miércoles 26, las campanas, el chupinazo y los cabezudos acompañados por la Charanga Xiloca dieron el pistoletazo de salida. Después llegó uno de los momentos más esperados: el pregón de la peña Jarra y Pedal, seguido de un brindis con sangría ofrecido por La Regozada.

La tarde todavía dejó tiempo para el balón prisionero, la actuación de Raúl Ciprés y, ya por la noche, el concurso de disfraces de adultos, este año con temática de El gran show. Malaje, Copacabana y el DJ Lagarto pusieron el broche a una primera jornada que se alargó hasta la madrugada.

El jueves comenzó con un ambiente más familiar, con hinchables y tren para pequeños y mayores. Por la tarde llegaron las primeras vaquillas, de la ganadería Sangrós Izquierdo, antes de que la música de Gamma Live tomara el frontón. La jornada contó también con el primer toro de ronda.

El viernes 28, día de San Agustín, tuvo su momento más tradicional con la procesión y la misa en honor al patrón, acompañadas por la Banda de Música Jorge Aliaga. Después, el vermú popular en el Pabellón Multiusos permitió compartir mesa y conversación antes de continuar con el programa. Estos actos contaron con la presencia de las autoridades.

El recorrido de caza, la actuación de la vedette, el concurso infantil de disfraces y la música de Fórmula Show completaron una jornada que volvió a reunir a varias generaciones.

El sábado llegó con una actividades que forma parte del ambiente festivo de los pueblos: los carretones para los más pequeños. Después, el frontón acogió el concurso de ranchos, donde el buen hacer entre fogones volvió a mezclarse con la conversación y el ambiente festivo. Por la tarde y por la noche, las vaquillas de Alberto Álvarez y la música de United Band mantuvieron el ritmo, con DJ Beuxi prolongando la fiesta.

El domingo hubo tiempo para demostrar fuerza y habilidad con el tiro de barra aragonesa, seguido de la comida de hermandad. La jornada tuvo además un componente especial con el regreso de La revista, organizada por Luis Pardos, después de años sin celebrarse.

La traca fin de fiestas puso el final a cinco días en los que Botorrita volvió a demostrar que unas fiestas no se construyen únicamente con un programa. Se construyen con la participación de sus vecinos, con peñas, asociaciones, colaboradores y quienes, año tras año, hacen posible que el pueblo cambie unos días de ritmo.

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Porque, como recordaba la Comisión de Fiestas en su saludo, lo mejor de Botorrita sigue siendo su gente.