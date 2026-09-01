La Cabañeta entra en una nueva fase

El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro ha iniciado una nueva fase de actuaciones en La Cabañeta, uno de los enclaves arqueológicos de época romano-republicana más relevantes del valle medio del Ebro y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como Zona Arqueológica por el Gobierno de Aragón.

Vista aérea del yacimiento ubicado en El Burgo de Ebro. / AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO

Los trabajos se desarrollarán en una parcela de unos 5.875 metros cuadrados, adquirida por el ayuntamiento y situada en una zona estratégica del yacimiento. Esta titularidad municipal permitirá avanzar tanto en la investigación arqueológica como en la conservación y futura puesta en valor del enclave.

La intervención contempla la excavación de unos 750 metros cuadrados, en el espacio situado entre los antiguos almacenes (horrea) y el foro excavado en campañas anteriores. El objetivo principal será conocer mejor la organización urbana de la antigua ciudad, especialmente su sistema de calles y la distribución de las manzanas o insulae.

Los trabajos incluirán registro estratigráfico, documentación topográfica, fotografía, fotogrametría mediante dron y escáner láser. Los restos que aparezcan serán estudiados y, cuando sea necesario, consolidados y conservados in situ, utilizando soluciones compatibles y reversibles.

La actuación incorpora además una importante novedad: la adecuación del entorno para acercar La Cabañeta a los visitantes. El proyecto contempla un nuevo acceso, una zona de recepción, una plataforma de madera con información general, un recorrido peatonal de unos 38 metros, una zona elevada de interpretación y otra plataforma con información sobre los hallazgos.

Todos estos elementos serán reversibles para poder adaptarlos a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas parcelas.

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Finalmente, los materiales recuperados serán sometidos a procesos de limpieza, inventariado, clasificación, documentación y estudio. De esta manera, cada campaña permitirá no solo descubrir nuevos restos, sino también ampliar el conocimiento sobre la antigua ciudad y avanzar en la futura divulgación del yacimiento.