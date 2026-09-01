Cinco agrupaciones velan todo el año por la seguridad en la Comarca Central

La prevención y la respuesta ante las emergencias disponen en la Comarca Central de una red formada por cinco Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, distribuidas estratégicamente. Su misión es colaborar con las administraciones públicas en la prevención de riesgos y en la atención de crisis, en coordinación con el Centro de Emergencias 112 Aragón.

Formar parte de estas agrupaciones implica mucho más que el ánimo de ayudar. Los voluntarios deben actuar con integridad, asumir obligaciones y responsabilidades y cumplir con la legislación vigente, además de desarrollar sus funciones dentro de la organización y coordinación establecidas para cada emergencia.

Las agrupaciones se organizan en cinco ejes territoriales que permiten acercar los recursos a los municipios y mejorar los tiempos de respuesta. En conjunto, dan cobertura a 20 localidades de la comarca y desarrollan su actividad durante todo el año.

Una parte fundamental del trabajo de Protección Civil se desarrolla antes de que ocurra una emergencia. Los voluntarios colaboran en la planificación y elaboración de planes de protección civil y de actuación municipal, además de participar en simulacros y en la identificación de zonas especialmente vulnerables.

Entre las actuaciones preventivas se encuentran la supervisión de zonas inundables, la vigilancia forestal durante los meses de mayor riesgo de incendios y la revisión de hidrantes.

Los voluntarios participan en los dispositivos de seguridad de fiestas patronales, carreras populares, festivales, acontecimientos deportivos y otros eventos con una importante concentración de personas. Estos operativos pueden incluir puestos de primeros auxilios, zonas de seguridad, vías de evacuación y vehículos preparados para una intervención rápida.

La información a los ciudadanos completa esta labor preventiva, especialmente ante fenómenos meteorológicos adversos. Las agrupaciones colaboran en la difusión de avisos y recomendaciones de autoprotección relacionados con episodios de calor, frío, tormentas, etc.

Cuando se produce una emergencia, las agrupaciones actúan como recurso de apoyo operativo y logístico bajo la coordinación del 112 Aragón.

Entre sus actuaciones se encuentran el achique de agua en zonas inundadas, la retirada de árboles y otros obstáculos de las vías, el apoyo logístico en incendios y la colaboración en dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas.

También pueden intervenir en tareas de iluminación de zonas de emergencia, instalación de medios para atender a personas evacuadas y apoyo en las comunicaciones y en la regulación del tráfico, en coordinación con los cuerpos y servicios responsables.

La labor de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil no se limita a las emergencias que se producen dentro de su territorio. Integradas en la Red de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Aragón, sus efectivos pueden participar en operativos coordinados a nivel autonómico.

Noticias relacionadas

Han tomado parte en emergencias por inundaciones y tormentas, incendios industriales, episodios de riesgo químico, temporales de viento y operativos de vigilancia relacionados con las crecidas del Ebro. Un ejemplo reciente de esta capacidad de colaboración fuera de la comarca fue la participación en el operativo desplegado tras la dana que afectó a Catarroja, en Valencia.