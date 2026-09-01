La colaboración ciudadana ayuda en dos casos de falta de civismo

La colaboración ciudadana y el sistema de videovigilancia han permitido actuar contra dos casos de incivismo en Zuera. El ayuntamiento quiere hacer público su agradecimiento a los efectivos de la Policía Local, al Guarda de Montes y a toda la ciudadanía que, con su valiosa colaboración, permitió identificar a los causantes que habían abandonado restos de obras en un entorno natural, causando un daño evidente al medio ambiente. Gracias al trabajo conjunto de estos servicios municipales, y al aviso de los vecinos, fue posible localizar a los responsables.

En esta misma línea, el sistema de videovigilancia municipal ha permitido identificar a ciudadanos que no recogen los excrementos de sus animales de compañía, incumpliendo también las normas básicas de convivencia y limpieza urbana. Estos casos serán tramitados conforme a la Ordenanza Cívica municipal en vigor, que contempla sanciones para este tipo de comportamientos incívicos, tanto el abandono de residuos y escombros en el entorno natural como el incumplimiento de las obligaciones de limpieza en los paseos con mascotas.

Desde el consistorio se insiste en que mantener Zuera limpia es responsabilidad de todos, y que el civismo y la implicación vecinal son fundamentales para preservar tanto los espacios naturales como las calles. El ayuntamiento recuerda que es obligatorio llevar siempre bolsas para la retirada de excrementos caninos, recogerlos de forma inmediata tras las deposiciones del animal de compañía y evitar, y en su caso, limpiar los orines en las fachadas, los portales y el resto del mobiliario urbano. Asimismo, el municipio cuenta con un Punto Limpio de carácter gratuito, precisamente para facilitar una gestión adecuada de todo tipo de residuos y evitar su abandono en el entorno.

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Desde el Ayuntamiento de Zuera se sigue apostando por el civismo, el respeto al medio ambiente y la colaboración vecinal como pilares fundamentales para mantener el municipio limpio y cuidado para todos.