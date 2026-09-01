MEJORA DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
Cuarte mira al futuro con grandes proyectos
La Crónica de la Comarca Central
Gestionar un municipio que crece exige planificar con anticipación los servicios públicos que necesitarán los vecinos dentro de cinco, diez o quince años. El crecimiento de Cuarte de Huerva ha venido acompañado de un importante esfuerzo por reforzar los servicios públicos y adaptar el municipio a las necesidades de una población cada vez mayor.
La seguridad ha sido una prioridad. La implantación de la Policía Local 24 horas permite ofrecer una atención permanente durante todo el día, reforzando la capacidad de respuesta y proporcionando una mayor tranquilidad a los vecinos.
Otro ejemplo es la gestión de las 18 rutas de transporte escolar, un servicio que el ayuntamiento organiza para facilitar que cientos de niños y jóvenes puedan acceder diariamente a sus centros educativos.
El municipio continúa ampliando sus equipamientos con proyectos estratégicos como el nuevo polideportivo, que permitirá responder al crecimiento de la práctica deportiva y ofrecer mejores instalaciones.
También hay una apuesta decidida por crear nuevos espacios públicos pensados para las personas, como el Jardín del Monasterio, un espacio singular que rompe con el concepto tradicional de parque urbano. Concebido como un lugar para el descanso, la lectura, la conversación o la celebración de pequeños actos culturales, incorpora elementos tecnológicos, como un sistema de sonido mediante conexión Bluetooth, y un diseño completamente accesible.
En Valdeconsejo ha nacido también el Parque del Cierzo, una nueva zona verde pensada para acompañar el crecimiento de este sector del municipio.
La adaptación al cambio climático está presente con actuaciones como la creación de una zona de juegos acuáticos, concebida como espacio lúdico y punto de alivio en verano. A esta iniciativa se suman las duchas caninas distribuidas en distintos puntos del municipio.
La juventud dispone igualmente de un espacio propio gracias a Cuartocio, un proyecto que se ha consolidado como punto de encuentro para adolescentes y jóvenes, ofreciendo alternativas de ocio saludable, actividades participativas y un lugar donde relacionarse en un entorno seguro.
La apuesta por la cultura tiene uno de sus principales exponentes en la creación de la Banda y Orquesta de Cuarte de Huerva.
Y mirando al futuro, uno de los proyectos más ambiciosos es el Parque Fluvial del Huerva. Lo que comenzó como una actuación de recuperación ambiental de la ribera ha evolucionado hacia un proyecto mucho más amplio, que permitirá renaturalizar el río, recuperar este espacio para el disfrute ciudadano y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad hidráulica del cauce.
Un innovador centro de salud acorde a la demanda actual
Uno de los proyectos más esperados en Cuarte de Huerva es el nuevo centro de salud, una infraestructura imprescindible para responder al incremento de la población y mejorar la atención sanitaria de todos los vecinos. Su desarrollo supone un paso decisivo para dotar a Cuarte de unos servicios acordes con la realidad actual del municipio. Las instalaciones estarán situadas en la calle Emperador Trajano.
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