Cultura, buena música y nuevas propuestas en Jaulín

Jaulín quiere aprovechar las posibilidades que ofrece formar parte de la Comarca Central para ampliar su oferta cultural y de ocio y, al mismo tiempo, facilitar que sus vecinos conozcan otros municipios del territorio. La localidad, como otros pueblos de menor tamaño, cuenta con unas necesidades específicas que la programación comarcal pretende atender mediante actividades adaptadas a sus características.

En este sentido, desde el área de Turismo se ha trabajado durante este año en una programación que ha llevado a diferentes localidades espectáculos de los Titiriteros de Binéfar, la Orquesta Laudística Armonía, la Ronda de Boltaña, In Crescendo y grupos de jotas.

Jaulín ya ha acogido una de estas propuestas. En junio, el municipio recibió la actuación de In Crescendo, una formación que ofrece un espectáculo musical que recorre diferentes países del mundo a través de canciones representativas de cada lugar.

La programación no se limita, sin embargo, a llevar actividades hasta Jaulín. Una de las apuestas de la Comarca Central es precisamente facilitar el movimiento de los vecinos entre municipios para que puedan conocer otras localidades y participar en sus propuestas culturales y de ocio.

Esta posibilidad puede ser especialmente interesante para los pueblos pequeños. Una actuación de jotas, por ejemplo, puede tener en una localidad de estas características un componente de convivencia especialmente importante, mientras que otras propuestas, como los Titiriteros de Binéfar, pueden atraer indistintamente a vecinos de municipios grandes y pequeños.

Comarca para descubrir

La alcaldesa de Jaulín y responsable del área de Turismo de la Comarca Central, María Pilar Burdio, considera especialmente importante que los municipios pequeños puedan disponer de propuestas culturales que se conviertan también en espacios de encuentro y convivencia entre sus habitantes.

Burdio defiende que los habitantes de Jaulín y del resto de municipios deben tener la oportunidad de descubrir los recursos que tienen a pocos kilómetros de sus casas. La intención es que los vecinos del eje de la Mancomunidad de Huerva conozcan también las localidades de otras zonas de la Comarca Central, y viceversa.

La propuesta pasa por organizar excursiones y jornadas de convivencia en las que un municipio pueda ejercer de anfitrión y mostrar su patrimonio, sus instalaciones o sus principales atractivos. «La idea es que todos los habitantes de la comarca conozcan la zona, tanto nuestros municipios como los vecinos», explica Burdio.

Así, una jornada podría llevar a vecinos de Jaulín hasta Utebo para conocer su iglesia, a San Mateo de Gállego para descubrir sus recursos o a cualquier otra localidad que cuente con una infraestructura o actividad de interés. La visita podría completarse con una comida y un espacio de convivencia entre vecinos de diferentes pueblos.

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Para Jaulín, esta estrategia supone también una oportunidad para abrir el municipio al resto del territorio y participar de una programación que va más allá de las actividades organizadas exclusivamente a escala local.