La Diputación de Teruel concede 637.000 euros a casi 30 ayuntamientos para rehabilitar viviendas para alquiler

La Diputación de Teruel (DPT) va a apoyar a 29 municipios de la provincia, que recibirán 637.144,23 euros para rehabilitar viviendas de titularidad municipal, con el fin de destinarlas a alquiler social.

Las ayudas ascienden al 70 y 80 por ciento del importe total de la obra y la convocatoria contempla que se realicen a lo largo de este año en municipios de hasta 3.000 habitantes, ha informado la institución provincial.

La resolución de la convocatoria salió este lunes publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que recoge que los municipios beneficiados son Bueña, Singra, Bádenas, Seno, Azaila, Tramacastiel, Villanueva del Rebollar, Valacloche, Fonfría, Cañada de Benatanduz, Frías de Albarracín, Foz Calanda, La Puebla de Valverde, La Portellada, Linares de Mora, Martín del Río, Cuevas de Almudén, Villel, Estercuel, Aliaga, Alacón, Vinaceite, Torrecilla de Alcañiz, Barrachina, Riodeva, Loscos, La Iglesuela del Cid, Bordón y Fuentes de Rubielos.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha visitado una de las actuaciones seleccionadas en Loscos, junto al alcalde, Miguel Bailo, localidad que recibirá una subvención de 25.200 euros para rehabilitar la antigua casa del médico, donde se ha levantado toda la carpintería exterior del edificio a excepción de la puerta del garaje.

Los trabajos han consistido en el retejado del inmueble, retirando y sustituyendo aquellas tejas rotas por otras nuevas y recolocado las tejas movidas.

Además, la actuación incluye cambiar la carpintería existente por otra de aluminio, tanto en la puerta de entrada como en ventanas y balconeras.

Nuevos habitantes

Con esta línea de ayudas la Diputación busca apoyar a los ayuntamientos para que puedan poner viviendas de alquiler a precios asequibles a vecinos que quieren establecer su vida en el medio rural o nuevos habitantes que apuestan por los pequeños municipios.

"Creo, sinceramente, que lo mejor que podemos hacer en los pueblos es comprar y rehabilitar viviendas, con lo que conseguiríamos que más población pueda vivir en ellos. Los jóvenes deciden emprender, deciden quedarse en los municipios", ha señalado Juste, durante la visita, en la que le ha acompañado también el diputado Francisco Narro.

"Hay gente que también está dispuesta a venir, pero no pueden venir si no hay vivienda. Por tanto, la compra y la rehabilitación de viviendas son programas fundamentales para mejorar la población de nuestros municipios", ha agregado.

En el caso de Loscos, ha recordado Juste, "con un programa de la Diputación del año pasado se compró esta vivienda y este año también ha entrado en el programa de rehabilitación con 25.200 euros, con lo que van a poder disponer de esa vivienda municipal para nuevos pobladores".

Las ayudas de la DPT ascienden hasta un máximo de 36.000 euros por vivienda, y la concesión se hace efectiva discriminando de manera positiva a los municipios más pequeños, puesto que aquellos de hasta 100 habitantes reciben el máximo porcentaje, hasta el 80 por ciento de la inversión justificada, con un tope máximo de 28.800 euros.

Cada ayuntamiento recibirá apoyo en una vivienda como máximo, pero estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas para el mismo fin.