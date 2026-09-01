Entregados el título de Hijo Adoptivo y las nuevas medallas al Mérito Civil
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La Crónica de la Comarca Central
San Mateo de Gállego
San Mateo de Gállego entregó el pasado 8 de agosto su título de Hijo Adoptivo a José Luis Castillo Becerril, vecino del municipio con una larga trayectoria de participación en distintas iniciativas culturales y deportivas.
Además, la localidad ofreció sus primeras medallas al Mérito Civil a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Bajo Gállego de la Comarca Central y a la agrupación de Bomberos Voluntarios del municipio de Zuera, que atiende multitud de situaciones de emergencia y crisis de cualquier tipo en el territorio de San Mateo. Fue un emotivo encuentro repleto de sentimientos, gratitud y valores sociales comunitarios.
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