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Entregados el título de Hijo Adoptivo y las nuevas medallas al Mérito Civil

Foto de familia de la entrega de las distinciones.

Foto de familia de la entrega de las distinciones. / AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GÁLLEGO

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La Crónica de la Comarca Central

San Mateo de Gállego

San Mateo de Gállego entregó el pasado 8 de agosto su título de Hijo Adoptivo a José Luis Castillo Becerril, vecino del municipio con una larga trayectoria de participación en distintas iniciativas culturales y deportivas.

Además, la localidad ofreció sus primeras medallas al Mérito Civil a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Bajo Gállego de la Comarca Central y a la agrupación de Bomberos Voluntarios del municipio de Zuera, que atiende multitud de situaciones de emergencia y crisis de cualquier tipo en el territorio de San Mateo. Fue un emotivo encuentro repleto de sentimientos, gratitud y valores sociales comunitarios.

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