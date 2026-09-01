Finaliza la tercera fase de la casa de cultura

El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro ha finalizado las obras correspondientes a la tercera fase de la casa de cultura, una actuación que marca un nuevo hito en la transformación de la estructura inacabada levantada a comienzos de los años 2000 en el Paseo del Justicia. Los trabajos han permitido intervenir por primera vez en el interior del edificio y acondicionar la planta sótano, destinada principalmente a albergar la actividad de la Escuela Municipal de Música y Baile.

El exterior de la Casa de Cultura de Fuentes de Ebro. / AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

Las obras, iniciadas en febrero de 2026, fueron adjudicadas a Sinergia Soluciones Constructivas por 372.486,84 euros. La intervención ha permitido configurar un aula de baile de 80 m², dos aulas de ensayo colectivo de 37 y 21 m², dos aulas individuales de 14 y 10 m², una zona de espera de 21 m² y dos despachos de 9 m² cada uno.

Un operario trabaja en el interior de las instalaciones. / AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO

Los nuevos espacios cuentan con acondicionamiento acústico y con las instalaciones necesarias para su funcionamiento: climatización, ventilación y renovación de aire con recuperación de calor, electricidad, iluminación led, red de datos, sistemas de control, fontanería y protección contra incendios. Una distribución concebida para compatibilizar la enseñanza individual con el trabajo colectivo y adaptar las dependencias a las necesidades específicas de la formación musical y de baile.

La alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín, destaca que la finalización de esta fase supone «un paso especialmente importante porque, después de consolidar la estructura y completar el exterior, comenzamos a ver espacios interiores terminados y preparados para la actividad que albergará la futura casa de cultura».

La conclusión de esta fase supone un nuevo capítulo de un proyecto cuya historia se remonta más de dos décadas. La actual casa de cultura parte de la reutilización de una estructura construida a comienzos de los años 2000 dentro de un proyecto que quedó sin finalizar.

El ayuntamiento retomó su recuperación en el segundo semestre de 2021 y, tras analizar las necesidades culturales y formativas de la localidad, optó por redefinir completamente el planteamiento original. La redacción del nuevo proyecto corrió a cargo de la UTE formada por Sicilia & Asociados Arquitectura y Grupo GEN S. Coop., con la participación del arquitecto local David Cerezo. El 2 de agosto de 2022, el pleno municipal aprobó por unanimidad el proyecto, basado en la reutilización de la estructura existente y su adaptación a las necesidades actuales.

Las obras comenzaron en febrero de 2023 con una primera fase adjudicada al grupo Cobra por 904.164,68 euros. Aquella intervención permitió desmontar los elementos de la antigua estructura que no podían ser reutilizados, reducir una planta la altura prevista inicialmente y ejecutar la nueva configuración estructural, las cubiertas y la terraza principal.

Durante esos trabajos se vació y acondicionó también el sótano, se ejecutaron instalaciones soterradas y comenzó a tomar forma la platea del futuro cine-teatro, además de levantarse el volumen destinado a camerinos y dependencias auxiliares.

Del exterior al interior

El siguiente gran avance llegó en mayo de 2024, con el inicio de la segunda fase, ejecutada por Cobras Instalaciones y Servicios por 1.144.795,09 euros. Si la primera había definido la estructura y volumetría, esta actuación se centró fundamentalmente en completar la envolvente exterior del edificio.

La ejecución de la fachada ventilada de piezas cerámicas, los aislamientos, carpinterías y acristalamientos permitió definir la imagen exterior de la futura casa de cultura. También se abordaron elementos como el cerramiento del patio inglés, la escalera exterior de acceso a la terraza, la red de evacuación de aguas pluviales y diferentes trabajos complementarios.

Con la tercera fase ahora finalizada, el proyecto ha dado el salto al interior. Por primera vez, una parte del inmueble cuenta ya con espacios definidos y acondicionados para los usos culturales y formativos previstos.

Palacín recuerda que se trata de «un proyecto que recuperamos después de casi dos décadas con una idea muy clara: transformar una estructura inacabada en el gran espacio cultural que Fuentes necesita. Es una obra de gran envergadura que estamos desarrollando por fases, adaptando cada inversión a la capacidad económica del ayuntamiento y avanzando de manera sostenida hacia su finalización».

El proyecto continúa

La conclusión de esta actuación no supone todavía la finalización de la casa de cultura. Quedan pendientes las intervenciones correspondientes a las plantas superiores –planta calle, entreplanta y planta primera– y el desarrollo completo del cine-teatro y sus espacios auxiliares, que deberán abordarse en nuevas fases.

El proyecto definitivo contempla un equipamiento de aproximadamente 3.118 m², concebido para concentrar buena parte de la actividad cultural y formativa municipal. Además de los espacios para música y baile, incluirá zonas para exposiciones y formación, espacios polivalentes, una terraza exterior destinada a actividades y un cine-teatro de alrededor de 300 localidades, acompañado de camerinos, almacenes y dependencias técnicas.

Situada junto a la biblioteca, ludoteca, espacio joven, escuela de adultos y pabellón multiusos, la casa de cultura está llamada a completar el entorno cultural y formativo del Paseo del Justicia, donde ya se concentran diferentes servicios y equipamientos municipales.

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«Todavía queda camino por recorrer, especialmente en las plantas superiores y en el teatro, pero cada fase terminada nos acerca a un equipamiento que está llamado a convertirse en el centro neurálgico de la vida cultural de Fuentes», concluye María Pilar Palacín.