SALUD PÚBLICA
Lucha contra la mosca negra y la procesionaria en la Comarca Central
La Crónica de la Comarca Central
La Consejería de Medio Ambiente impulsa, desde hace varios años, diversos tratamientos en los ríos de la Comarca Central para mitigar los efectos de la proliferación de la mosca negra durante los meses de verano. El impacto de este insecto incide especialmente en la salud de las personas y en el ganado de las zonas ribereñas y de humedales, donde se concentra su reproducción.
La mosca negra representa un problema de salud pública y genera una afección económica estacional muy importante, localizada principalmente en las riberas de los ríos Ebro, Gállego y Huerva. De hecho, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 se realizaron tratamientos en los municipios de la Comarca Central adyacentes a las cuencas del Ebro, Huerva, Gállego y Ginel, con una inversión de 117.000 euros. Esta actuación redundó de forma muy favorable en la reducción de la reproducción del insecto y en la mitigación de sus picaduras.
Dado que la proliferación de la mosca negra depende de una combinación de factores ambientales, climáticos y humanos que favorecen la supervivencia de sus larvas, la Comarca Central mantiene el compromiso de dar continuidad a estas actuaciones. Por ello, en 2026 se prosigue con los tratamientos mediante la monitorización constante del nivel de reproducción del insecto, para lo cual ya se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente.
Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente propuso ante el Consejo Comarcal la realización de un estudio en los municipios integrantes. El objetivo es obtener un diagnóstico preciso sobre la afección de la procesionaria en zonas urbanas y, de forma complementaria, evaluar la presencia de la procesionaria del pino.
Esta oruga defoliadora constituye una de las plagas más destructivas de los pinares mediterráneos y representa un grave peligro sanitario para humanos y mascotas debido a sus pelos altamente urticantes.
Con este estudio, se pretende que cada municipio identifique los posibles focos de ambas plagas para elaborar una hoja de ruta eficaz en su tratamiento y mitigación.
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