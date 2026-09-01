María de Huerva cimienta su futuro con más vivienda e infraestructuras

Gobernar un municipio que crece no consiste únicamente en resolver las necesidades que aparecen cada día. También significa preparar el ayuntamiento para poder afrontar los retos de los próximos años.

Durante esta legislatura, una parte importante de los esfuerzos se ha tenido que centrar en una obra de infraestructura interna. Una labor que no se ve en una calle, pero que era imprescindible: ordenar procedimientos, mejorar la coordinación, reforzar los servicios, estabilizar personal, incorporar nuevas herramientas de gestión y avanzar en la digitalización y en el uso de la inteligencia artificial. Todo ello mientras se atiende el día a día, se gestionan incidencias y se sacan adelante nuevos proyectos.

«Ha sido un proceso exigente. Y, como ocurre con cualquier obra, durante un tiempo ha obligado a dedicar muchos esfuerzos a los cimientos antes de poder levantar nuevas plantas. Pero esa etapa empieza a quedar atrás», explica Joaquín Calleja, alcalde de María de Huerva.

Mientras tanto, la localidad no se ha detenido. Se han realizado diversas actuaciones en equipamientos municipales, como el campo de fútbol o las pistas de tenis, se han creado nuevas canchas de vóley y baloncesto 3x3, se ha renovado la capilla del cementerio, se ha mejorado el transporte público, se ha impulsado el comercio y la llegada de nuevos negocios, se ha reactivado la construcción de vivienda, se han recuperado las fiestas de Santa Bárbara y se ha potenciado la actividad deportiva, cultural y social.

Al mismo tiempo, se ha trabajado para preparar el crecimiento del municipio que está por llegar: nuevas viviendas protegidas, ampliación del centro de salud, la futura cocina del colegio Val de la Atalaya, el inicio de las gestiones para una planta de biogás y, especialmente, el Plan de Movilidad y Desarrollo Urbanístico, que ya ha comenzado a materializarse con la importante intervención en la calle La Jota. Esto continuará con actuaciones en la carretera principal, la ampliación del cementerio y la renovación de parques en los próximos meses. Mejoras que un municipio que acaba de superar los 7.000 habitantes necesita afrontar.

Las riadas han obligado, además, a dedicar un enorme esfuerzo a recuperar lo dañado y a reforzar la prevención y la autoprotección, también dentro de esta planificación de futuro.

Noticias relacionadas

«Ahora que se han puesto los cimientos de esa nueva infraestructura interna, María puede cambiar de escala: dejar de mirar únicamente lo urgente y empezar a pensar a lo grande. Empezar a construir el María de los próximos diez años», añade Calleja.