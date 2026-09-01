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CENTRO DE ACTIVIDADES DE UTEBO

El Mariano Mesonada invita a descubrir aficiones culturales

El programa de actividades culturales es muy variado.

El programa de actividades culturales es muy variado. / AYUNTAMIENTO DE UTEBO

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La Crónica de la Comarca Central

Utebo

El Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo ya tiene preparada su programación de talleres culturales para el curso 2026-2027. La nueva guía reúne toda la información necesaria para quienes quieran participar en las diferentes propuestas.

La programación recoge las modalidades de talleres, junto con los precios, días de celebración y horarios, de manera que cada participante pueda consultar las opciones y escoger aquella que mejor se adapte a sus intereses y posibilidades.

Los talleres ofrecen una oportunidad para aprender cosas nuevas, desarrollar la creatividad y compartir tiempo con otras personas en torno a la cultura. Una propuesta pensada tanto para quienes ya tienen experiencia en alguna disciplina como para quienes simplemente quieren descubrir nuevas actividades y aprovechar su tiempo libre.

El Mariano Mesonada vuelve a convertirse en un punto de encuentro, con una programación que busca mantener vivo el interés por la cultura y favorecer la participación vecinal.

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La guía permite consultar de forma sencilla toda la oferta y conocer los detalles de cada taller antes de formalizar la participación. El nuevo curso invita a probar, aprender y disfrutar. Cultura y creatividad vuelven a ser protagonistas.

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