CENTRO DE ACTIVIDADES DE UTEBO
El Mariano Mesonada invita a descubrir aficiones culturales
La Crónica de la Comarca Central
El Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo ya tiene preparada su programación de talleres culturales para el curso 2026-2027. La nueva guía reúne toda la información necesaria para quienes quieran participar en las diferentes propuestas.
La programación recoge las modalidades de talleres, junto con los precios, días de celebración y horarios, de manera que cada participante pueda consultar las opciones y escoger aquella que mejor se adapte a sus intereses y posibilidades.
Los talleres ofrecen una oportunidad para aprender cosas nuevas, desarrollar la creatividad y compartir tiempo con otras personas en torno a la cultura. Una propuesta pensada tanto para quienes ya tienen experiencia en alguna disciplina como para quienes simplemente quieren descubrir nuevas actividades y aprovechar su tiempo libre.
El Mariano Mesonada vuelve a convertirse en un punto de encuentro, con una programación que busca mantener vivo el interés por la cultura y favorecer la participación vecinal.
La guía permite consultar de forma sencilla toda la oferta y conocer los detalles de cada taller antes de formalizar la participación. El nuevo curso invita a probar, aprender y disfrutar. Cultura y creatividad vuelven a ser protagonistas.
- La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: 'El éxito es rodearse de buenos agricultores
- Dimite Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tres meses después de llegar al cargo
- El refugio de Javier Tebas está en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés: 2.100 habitantes y uno de los más bonitos de España
- El incendio de Las Peña de Riglos pone en jaque un proyecto turístico de la familia de los ositos Haribo
- ¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?
- El obrador del barrio de Torrero cambia de manos tras más de 40 años: 'Ya era hora de perseguir nuestros sueños
- Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día
- El refugio de Juan y Medio en Aragón: un histórico enclave que visitó con sus amigos en autocaravana