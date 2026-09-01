PROPUESTAS ORIGINALES
Mediana de Aragón llena el verano de actividades para los más jóvenes
La Crónica de la Comarca Central
Mediana de Aragón ha sido durante este verano escenario de diferentes actividades organizadas en el marco de la programación de la Comarca Central, con propuestas dirigidas especialmente a los más jóvenes y con una respuesta muy positiva por parte de los participantes.
Una de las citas destacadas fueron las Miniolimpiadas, que reunieron en el municipio a niños procedentes de distintos puntos del eje. Una jornada pensada para disfrutar del deporte y compartir experiencias entre participantes de diferentes localidades.
También tuvo una gran acogida el taller de elaboración de jabones, una actividad diferente que permitió a los asistentes aprender y participar de forma práctica.
El programa incluyó además propuestas especialmente refrescantes. El fútbol burbuja y la burbuja acuática consiguieron atraer tanto a niños como a adultos, que se animaron a participar y disfrutar de estas originales actividades.
En la programación todavía también destacó una yincana acuática, que puso el punto final a las actividades más refrescantes en la piscina. Este remojón final fue muy bien recibido por todos.
El apartado de ocio se completó con el espectáculo de Carlos Trash, que consiguió animar la noche y recibió una valoración muy positiva.
La variedad de propuestas ha permitido combinar deporte, creatividad y diversión y, sobre todo, generar espacios de encuentro entre vecinos de Mediana de Aragón y participantes llegados de otros municipios del eje.
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