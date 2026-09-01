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CRECIMIENTO CONSTANTE

Una movilidad adaptada a las necesidades reales de los vecinos de la Comarca Central

Uno de los autobuses que operan en Cuarte de Huerva.

Uno de los autobuses que operan en Cuarte de Huerva. / COMARCA CENTRAL

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La Crónica de la Comarca Central

Comarca Central

Cuando se habla de movilidad muchas veces se piensa únicamente en autobuses o carreteras, pero la movilidad es mucho más que eso. Es facilitar que un estudiante llegue a clase, que un trabajador pueda desplazarse cada día a su empleo, que una persona mayor acceda a una consulta médica o que una familia pueda moverse con comodidad entre los municipios.

«La Comarca Central es un territorio en constante crecimiento y cada vez son más los vecinos que hacen vida en varios municipios a la vez. Vivimos en uno, trabajamos en otro, estudiamos en un tercero o utilizamos servicios repartidos por toda la comarca. Esa realidad hace imprescindible que exista coordinación y que las administraciones trabajemos juntas», expone Elena Lacalle, consejera de Movilidad y alcaldesa de Cuarte de Huerva.

«Mi labor consiste precisamente en escuchar a los ayuntamientos, conocer las necesidades de cada municipio y trasladarlas a las administraciones competentes para que esas demandas se tengan en cuenta. Aunque la Comarca no gestiona directamente el transporte público, sí puede desempeñar un papel importante uniendo la voz de todos los municipios y defendiendo soluciones que respondan a la realidad del territorio», añade.

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Según Lacalla, la movilidad no entiende de fronteras administrativas. «Los problemas y las necesidades son compartidos y, por eso, también deben serlo las soluciones. Solo desde la cooperación entre administraciones será posible seguir mejorando las conexiones, hacer más accesibles los servicios y contribuir a que los vecinos disfruten de una mejor calidad de vida. Ese es el compromiso que asumo desde esta responsabilidad que es trabajar con diálogo, cercanía y sentido común para que la movilidad siga siendo una herramienta que una a nuestros municipios y mejore el día a día de quienes viven en la Comarca Central», termina Lacalle.

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