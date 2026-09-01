Movilidad sostenible con BIZIA y el nuevo carril bici

Cuarte avanza hacia una movilidad más sostenible con el nuevo carril bici metropolitano y los aparcamientos seguros BIZIA. La movilidad en Cuarte de Huerva no solo ha mejorado con el refuerzo del transporte público. El municipio también ha dado un paso importante para impulsar los desplazamientos sostenibles gracias a la puesta en servicio del nuevo tramo del carril bici metropolitano que conecta Zaragoza con Cuarte.

La actuación, promovida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) y financiada con fondos europeos Next Generation, ha supuesto la apertura de un nuevo tramo de 2,2 kilómetros, que enlaza la red ciclista de Zaragoza con el área industrial de Cuarte y permite acceder al municipio mediante un itinerario seguro y segregado del tráfico. Además, conecta con la red CicloRez, facilitando la continuidad de los desplazamientos en bicicleta dentro del área metropolitana. La inversión en este segundo tramo supera el millón de euros y el proyecto completo alcanzará más de cinco kilómetros de conexión ciclista entre Zaragoza y Cuarte.

A esta actuación se suman dos nuevos aparcamientos seguros para bicicletas de la red BIZIA, que ya están en funcionamiento en Cuarte. Estas instalaciones, dotadas de videovigilancia y acceso controlado, permiten dejar la bicicleta con seguridad y favorecen la combinación entre la bicicleta y el transporte público, eliminando una de las principales barreras para utilizar este medio de transporte en los desplazamientos diarios.

Estas actuaciones reflejan un cambio en la forma de entender la movilidad. Ya no se trata únicamente de mejorar las carreteras o aumentar las frecuencias de autobús, sino de ofrecer alternativas para que cada vecino pueda elegir la forma de desplazarse que mejor se adapte a sus necesidades.

«Como alcaldesa de Cuarte y consejera de Movilidad de la Comarca Central, considero que este tipo de proyectos son un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite desarrollar infraestructuras que benefician a todo el territorio metropolitano», expone Elena Lacalle.

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Cuarte cuenta con 17 polígonos industriales y miles de desplazamientos diarios, por lo que disponer de conexiones ciclistas seguras supone una oportunidad para fomentar hábitos de movilidad más sostenibles y reducir la dependencia del vehículo privado.