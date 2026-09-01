Mozota disfruta con juegos de mesa para todas las edades

En Mozota, los juegos de mesa se han convertido en una forma más de encontrarse, compartir un rato y disfrutar en buena compañía. Desde hace varios años, la Asociación de Mujeres La Galorcha organiza diferentes sesiones a lo largo del año, una iniciativa abierta tanto a socios como a quienes no forman parte de la asociación.

Varias personas se divierten con un juego. / AYUNTAMIENTO DE MOZOTA

Las jornadas cuentan además con una merienda previa, que sirve para reunir a los participantes antes de comenzar las partidas. Para colaborar con los gastos de la actividad se establece un precio simbólico.

Durante las sesiones se pueden encontrar una amplia variedad de juegos. Entre los utilizados se encuentran clásicos como Catan, además de propuestas como Shadows Amsterdam y Landmarks, que permiten poner a prueba la estrategia y compartir partidas entre participantes de distintas edades.

Más allá de los propios juegos, la actividad se ha convertido en una oportunidad para que vecinos y vecinas de Mozota de todas las edades compartan risas, estrategias y muchas anécdotas alrededor de una mesa.

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Esta es una iniciativa sencilla que demuestra que no siempre hacen falta grandes eventos para generar vida en un municipio. A veces, una merienda, un buen juego y muchas ganas de pasar un rato juntos son suficientes para convertir una tarde cualquiera en un encuentro entre vecinos inolvidable.