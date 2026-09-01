Mujeres creadoras y música popular serán protagonistas

El área de Patrimonio Cultural de la Comarca Central lleva tres años desarrollando proyectos culturales y artísticos en espacios tanto monumentales como naturales por sus 20 municipios. Estos se han ido desarrollando gracias al empeño tanto del presidente de la comarca, José Miguel Ezquerra, como de su consejero de Área de Patrimonio Cultural, Francisco Nasarre.

«Expresamos la gran satisfacción y valor que están aportando a nuestros municipios y a sus gentes. Además, ponen en valor a los diferentes artistas que fueron contratados para actuar en las 57 galas musicales que ya se han desarrollado. Artistas que cantan a nuestra tierra, costumbres y gentes. La tierra necesita de sus costumbres y estas necesitan de los cantos. Y luego están las gentes de nuestros pueblos. Necesitamos los cantos, las tierras y las costumbres. Todo esto nos une, nos da una singularidad y nos acoge», explican desde el área de Patrimonio Cultural.

Estos proyectos han sido diseñados, desarrollados y gestionados por Va de Arte. «Desarrollamos estos proyectos porque son la esencia y el propósito de Va de Arte, trabajar en los pueblos, mantenerlos vivos, realzar su patrimonio y sobre todo cuidar a sus gentes. La cultura es un bien de nuestro patrimonio», explica Estrella Hernández, gestora cultural de Va de Arte.

Raíces que vuelan es el próximo proyecto que va a reunir propuestas artísticas protagonizadas por mujeres creadoras de Aragón: Raíces y Semillas, Cantos por Endrezera y Golondrinas. A través de la música, la voz y la tradición oral, el proyecto establece un diálogo entre el patrimonio inmaterial aragonés y las nuevas formas de creación contemporánea.

El proyecto Los Chicos de la bolsa de maÍz, propone recuperar y compartir la memoria musical popular a través de actuaciones en vivo que acerquen al público las canciones que han formado parte de sus historias.

Conciertos para todos

Nasarre destaca uno de los objetivos de estas actuaciones, que no es otro que los habitantes de los municipios pequeños sientan que son tratados de igual manera que las personas que viven en las grandes ciudades.

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«Gracias a la Comarca Central pueden acceder a este tipo de espectáculos. Cabe destacar que todos los municipios tienen el mismo número de conciertos sin importar la población y que se coordina con ellos un lugar que represente algo especial desde el punto de vista cultural para realizar las actuaciones», termina el consejero de Área de Patrimonio Cultural.