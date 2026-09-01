Nueva edición de la Noche en Blanco del comercio local

Utebo se volverá a vestir de blanco para impulsar el comercio local con una completa noche de descuentos, cultura y gastronomía, una iniciativa impulsada por el área de Comercio del ayuntamiento con el objetivo de dinamizar la actividad económica local, fomentando el comercio de proximidad. La iniciativa ha obtenido una gran acogida desde su puesta en marcha en el año 2024.

La Noche en Blanco se celebrará este próximo viernes 11 de septiembre con comercios abiertos hasta las 23.00 horas, grandes ofertas, música en directo, actuaciones, talleres, exhibiciones y propuestas gastronómicas locales para todos los gustos.

El arte culinario del municipio tendrá también un papel muy destacado en esta edición, con diferentes propuestas y degustaciones de productos. Entre ellas se incluyen la prueba del tomate de Utebo, una cata de melón y otra de cervezas, además de interesantes propuestas de la mano de los establecimientos de restauración del municipio.

Será una jornada para comprar, disfrutar y descubrir Utebo. «La Noche en Blanco pretende consolidarse como una cita anual para poner en valor el comercio de proximidad y acercar los establecimientos locales a la ciudadanía en un ambiente festivo y diferente», explica María Ángeles Larraz, concejala de Comercio y Ferias.

Uno de los momentos más esperados llegará al finalizar la actividad comercial, con el sorteo de una gran cesta de comercio valorada en más de 1.000 euros. El premio estará compuesto por diferentes productos y artículos aportados por los negocios participantes, como muestra de la implicación del tejido comercial de Utebo en esta iniciativa.

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Desde el Ayuntamiento de Utebo se anima a vecinos y visitantes a participar en esta noche especial, apoyar al comercio local y disfrutar de una programación que combina compras, ocio, cultura y gastronomía en las calles del municipio.