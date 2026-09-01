MÁS DE 100 KILÓMETROS
Nuevas actuaciones para mantener los caminos forestales en Zuera
La Crónica de la Comarca Central
El Ayuntamiento de Zuera ha puesto en marcha los trabajos de mejora y acondicionamiento de varios caminos forestales de monte y huerta, una actuación desarrollada entre los meses de mayo y junio que permite rehabilitar alrededor de más de 100 kilómetros de camino de pistas en diferentes puntos del término municipal, con una inversión de más de 20.000 euros.
La primera de las actuaciones se realiza con la colaboración de la maquinaria de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en la zona de huerta abarcando parajes como Puilatos, Espalavera, Monarre y otros espacios cercanos al casco urbano. En estos trabajos se han empleado equipos como motoniveladora, rulo, cuba y bañera, permitiendo así recebar los caminos con zahorra y garantizando así una durabilidad todavía mayor.
Por otro lado, una segunda actuación con fondos propios municipales, donde se han realizado aproximadamente 70 kilómetros de trabajos con motoniveladora y 5 kilómetros con un bulldozer. Las labores se han centrado en zonas como Valdetierra y Las Fajas, en el área limítrofe con el campo de maniobras de San Gregorio, y continuarán en otros enclaves como Rincones, El Saso, Vallonés, Puitroncón y Pedregal.
Estas labores suponen una mejora significativa en el acceso a distintas zonas del monte en el término municipal de Zuera, facilitando el tránsito tanto de agricultores como de ganaderos y cazadores, así como permiten optimizar las condiciones de acceso para los necesarios servicios de extinción de incendios y emergencias.
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