El nuevo hospital de Teruel inicia su actividad con varias consultas y da el primer paso para ofrecer radioterapia en la provincia

El nuevo hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha iniciado este martes su actividad asistencial con la apertura de las consultas de Rehabilitación, Reumatología, Endocrinología y Oncología Radioterápica, en el comienzo de un traslado paulatino desde el antiguo centro que continuará próximamente con Traumatología, Cirugía General, Medicina Interna y Dermatología.

La puesta en marcha supone además el primer paso para que los turolenses puedan recibir en su provincia tratamientos de radioterapia, una reivindicación histórica, aunque la implantación será progresiva. De este modo, el acelerador lineal no comenzará a funcionar hasta que cuente con todas las autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear, probablemente antes de la próxima primavera, según ha explicado a los medios de comunicación la jefa de sección de Oncología Radioterápica de la Unidad Multihospitalaria de Oncología radioterápica de Aragón, Manuela Lanzuela.

El nuevo hospital triplica la superficie del antiguo Obispo Polanco, incrementa en un 13% el número de camas de hospitalización y dispone de habitaciones, consultas, quirófanos y espacios asistenciales de mayores dimensiones y adaptados a las necesidades actuales, ha recordado por su parte la directora de Atención Hospitalaria del Salud, Sara Guillén.

Ha añadido que las cuatro especialidades que comienzan a funcionar este martes atenderán a unos 260 pacientes a la semana, de los que alrededor de 140 corresponderán a Rehabilitación. Se estrena, además, un gimnasio con nuevas instalaciones y equipaciones y un nuevo servicio de Terapia Ocupacional, que permite ampliar la cartera asistencial para los alrededor de 80.000 pacientes que atiende el centro.

Oncología Radioterápica

Uno de los principales cambios comienza en el área de Oncología Radioterápica. En esta primera fase se realizarán en el nuevo hospital las consultas de seguimiento de pacientes que ya reciben tratamiento y estos solo se tendrá que desplazar a Zaragoza para recibir las sesiones.

Posteriormente se pondrán en marcha el TAC de planificación y el acelerador lineal para que todo el circuito asistencial del paciente oncológico de Teruel que precise radioterapia se pueda hacer en la ciudad.

El gerente del sector de Teruel, Pedro Eced, ha recordado que el proyecto llevaba unos 16 años esperando su puesta en funcionamiento. En 2023, cuando el PP llegó al Gobierno de Aragón, encontró "un caparazón", un edificio prácticamente terminado pero en el que han tenido que "arreglar deficiencias", dotarlo de equipamiento y "adaptar numerosos espacios a los cambios normativos y asistenciales producidos durante el largo periodo de construcción".

Noticias relacionadas

El complejo incorporará además desde el día 7 la actividad docente vinculada a Enfermería y al grado de Medicina, lo que permitirá que, cuando el hospital se encuentre plenamente operativo, los estudiantes puedan desarrollar allí sus prácticas.