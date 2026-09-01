Nuez de Ebro se moderniza con nuevas inversiones y servicios

El Ayuntamiento de Nuez de Ebro continúa trabajando para mejorar los servicios públicos y las infraestructuras del municipio, con el objetivo de seguir avanzando y ofrecer una mayor calidad de vida a todos sus vecinos.

Una comida de hermandad. / AYUNTAMIENTO DE NUEZ DE EBRO

El consistorio está impulsando distintas actuaciones para mejorar las infraestructuras viarias y los servicios municipales, con especial atención a la gestión y renovación de las redes de agua. Entre las próximas actuaciones destaca el cambio de contadores de agua por unos digitales, el cambio de la tubería de abastecimiento y la renovación de la calle Arrabal, unas intervenciones necesarias para modernizar las redes y mejorar su funcionamiento.

También se van a acometer obras de mejora en la iglesia, la renovación del entorno de la torre del agua y la ampliación del salón cultural Los Olmos, mientras que en el ámbito deportivo el ayuntamiento continúa trabajando en la mejora de las instalaciones existentes, que permitirá ampliar y diversificar las posibilidades de práctica deportiva en el municipio.

A todo esto se suman todas las mejoras ya realizadas en la zona polideportiva y el impulso de nuevas actividades, con una programación cada vez más amplia dirigida a vecinos de todas las edades.

Uno de los grandes retos de futuro es también dotar al municipio de un nuevo centro educativo. En este sentido, el ayuntamiento tiene muy avanzada la adquisición de un solar que permita hacer realidad esta infraestructura y dar respuesta a las necesidades educativas actuales y futuras de Nuez de Ebro.

Este trabajo se complementa con una apuesta decidida por la actividad cultural, deportiva y social, generando espacios de encuentro y participación que contribuyen a dinamizar la vida local.

Y, como cada año, Nuez de Ebro se prepara ya para vivir sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario y San Martín, que este año tendrán además un significado muy especial. Se conmemora el 50 aniversario de la tradicional comida de la vaca, una celebración profundamente arraigada en la identidad y las tradiciones de nuestro municipio.

Además, las fiestas incorporarán una importante novedad histórica: por primera vez, la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Rosario contará con una mujer como Cofrade Mayor, rompiendo una tradición que hasta ahora había reservado este papel exclusivamente a los hombres.

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Nuez de Ebro afronta así los próximos meses con proyectos, inversiones y actividades, pero también con la mirada puesta en conservar y poner en valor sus tradiciones. Un municipio que sigue avanzando, mejorando sus servicios y construyendo su futuro.