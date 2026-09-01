Océano Atlántico, una mano amiga para seguir avanzando en el camino

Tras las vacaciones de verano, con la llegada de septiembre, comienza un nuevo curso académico, y muchos alumnos continúan con ciertas dudas sobre qué estudiar. Aunque a estas alturas muchas de las matriculas para cursar una formación profesional ya están cerradas, este mes sigue siendo clave. Hay decisiones que cambian una vida, por eso es muy importante contar con un buen acompañamiento. Después de muchas dudas, preguntas y conversaciones siempre aparece algo que hace click y te muestra tu camino a seguir. Océano Atlántico, uno de los centros referentes de la Formación Profesional en Aragón, ofrece distintos estudios en ramas como la sanidad, informática, sociocultural, deporte, y comercio y logística.

Cada estudiante tiene una realidad diferente. Hay alumnos que por tema de desplazamientos, deporte o trabajo no puede acudir a clase o que prefieren una experiencia presencial. Desde este centro educativo, se adaptan a las necesidades de cada alumno, manteniendo una misma metodología independientemente de dónde o cómo estudie.

Actualmente Océano Atlántico cuenta con tres centros en Zaragoza (Centros de la Expo, Los Porches de Audiorama y Compañía María) y uno en Huesca (San Viator).

Modalidad ‘online’

Una de las modalidades que permiten adaptarse mejor a cada alumno es la online. Con el periodo de matriculación todavía abierto, esta opción permite acceder de forma flexible sin renunciar al acompañamiento docente ni a una enseñanza de calidad. Con esta estructura, el centro consigue ampliar su proyecto educativo ofreciendo más plazas y opciones para llegar a un mismo objetivo conjunto, ayudar a cada estudiante a encontrar su camino.

Especialmente, este tipo de formación va dirigida a personas que compatibilizan sus estudios con el trabajao o buscan una reorientación profesional sin abandonar su empleo, que necesitan conciliar con responsabilidades familiares, practican deporte de alto nivel o residen fuera de las localidades dónde están los centros.

Por último, independientemente de la modalidad, Océano Atlántico se diferencia por su metodología propia, centrada en el alumno y en el aprendizaje práctico desde el primer día. El alumno es siempre el protagonista del aprendizaje y cuenta con un acompañamiento y orientación personalizadas durante todo el proceso.