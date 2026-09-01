VERANO ENTRETENIDO
Ontinar ofrece deporte y música a todos sus vecinos
La Crónica de la Comarca Central
Ontinar de Salz disfrutó durante el mes de julio de una variada programación de verano en la que deporte, música y actividades para distintas edades fueron protagonistas. La localidad ofreció propuestas dirigidas a aficionados al deporte, familias y público en general que buscaba alternativas de ocio en las noches estivales.
La programación arrancó el 4 de julio con las 24 Horas de Fútbol Sala, celebradas en el Complejo Polideportivo. El balón volvió a tener protagonismo con las 12 Horas de Fútbol Sala Infantil.
El deporte también estuvo presente con otras disciplinas. El 11 de julio se disputó un torneo de pádel, mientras que el 18 fue el turno del baloncesto, con un torneo de 3x3 masculino y femenino que contó con la colaboración de Baloncesto Zuera.
La música ocupó igualmente un espacio destacado. El 11 de julio, el programa Ontinar Sonora 2026 llevó la actuación de Sanxis al Bar Bretón. Esa misma jornada, la terraza del Bar Las Piscinas acogió la actuación de Mojate 5, ofreciendo dos alternativas musicales para disfrutar de la noche en distintos puntos de la localidad.
La música continuó el 24 de julio con Sofa Kings, también dentro de Ontinar Sonora 2026. La formación ofreció sus versiones acústicas en el Bar Pirineos.
Junto a deporte y música, el programa reservó espacio para las actividades familiares. El 17 de julio se celebraron una discomóvil y una marcha de cinco kilómetros, organizadas por el Campus de Verano Parque del Alba. Una propuesta que combinó actividad física y diversión de diferentes generaciones.
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