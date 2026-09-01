Osera llena de vida un verano de cine

Osera ha disfrutado de un verano repleto de actividades para compartir y disfrutar en compañía. Desde hace varios años, el municipio mantiene una programación estival que combina propuestas culturales y de ocio con encuentros que se han convertido en citas habituales para los vecinos.

Una de las principales citas del verano es la Fiesta en Blanco, que se celebra desde 2021 el primer sábado de julio. La plaza de Osera se convierte en el punto de encuentro para una noche en la que los vecinos se reúnen para cenar y bailar en un ambiente festivo. La celebración cuenta con un escenario situado en la entrada del Castillo, que sirve como eje de una velada marcada por la convivencia y la participación de los vecinos.

El verano continúa con otra propuesta consolidada como el cine a la fresca. El tercer sábado de julio se celebran dos sesiones al aire libre, una iniciativa que permite disfrutar del cine durante las noches de verano.

A estas citas se incorporan propuestas impulsadas por la Comarca Central. Osera ha contado con actividades como juegos gigantes, aquagym y un tardeo en las piscinas.

Detrás de esta programación hay un elemento fundamental para Osera: la colaboración de sus vecinos. María Cerezo, responsable municipal, destaca especialmente el papel que desempeña la Comisión de Cultura, cuya implicación resulta esencial para sacar adelante las diferentes actividades.

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«Hacemos muchas cosas gracias a la Comisión de Cultura y a que la gente colabora. Sin ayuda no se podría hacer nada», señala Cerezo, quien pone en valor el trabajo colectivo que permite mantener vivo el calendario cultural y de ocio del municipio.