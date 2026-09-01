MÚLTIPLES ACTIVIDADES
Osera llena de vida un verano de cine
La Crónica de la Comarca Central
Osera ha disfrutado de un verano repleto de actividades para compartir y disfrutar en compañía. Desde hace varios años, el municipio mantiene una programación estival que combina propuestas culturales y de ocio con encuentros que se han convertido en citas habituales para los vecinos.
Una de las principales citas del verano es la Fiesta en Blanco, que se celebra desde 2021 el primer sábado de julio. La plaza de Osera se convierte en el punto de encuentro para una noche en la que los vecinos se reúnen para cenar y bailar en un ambiente festivo. La celebración cuenta con un escenario situado en la entrada del Castillo, que sirve como eje de una velada marcada por la convivencia y la participación de los vecinos.
El verano continúa con otra propuesta consolidada como el cine a la fresca. El tercer sábado de julio se celebran dos sesiones al aire libre, una iniciativa que permite disfrutar del cine durante las noches de verano.
A estas citas se incorporan propuestas impulsadas por la Comarca Central. Osera ha contado con actividades como juegos gigantes, aquagym y un tardeo en las piscinas.
Detrás de esta programación hay un elemento fundamental para Osera: la colaboración de sus vecinos. María Cerezo, responsable municipal, destaca especialmente el papel que desempeña la Comisión de Cultura, cuya implicación resulta esencial para sacar adelante las diferentes actividades.
«Hacemos muchas cosas gracias a la Comisión de Cultura y a que la gente colabora. Sin ayuda no se podría hacer nada», señala Cerezo, quien pone en valor el trabajo colectivo que permite mantener vivo el calendario cultural y de ocio del municipio.
Planes para todos en el final del año: del circo a los cortos
Osera afronta la recta final del año con una programación que combinará cultura, tradiciones y actividades para todos los públicos. La primera cita será el 12 de septiembre, con el festival de circo Pista Central. El 3 de octubre llegará una sesión de cuentacuentos, mientras que durante ese mes también se prepara la celebración de Halloween. En noviembre llegarán las fiestas de San Martín, una de las citas tradicionales del calendario. Además, las asociaciones locales prepararán distintas actividades durante el trimestre en colaboración con la Comisión de Cultura. Entre ellas se encuentran la Asociación San Isidro, la Asociación de la Mujer y la Asociación de la Tercera Edad. El 21 de noviembre, Osera acogerá el festival de cortos Una Mirada Tabú.
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