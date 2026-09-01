Pastriz estrenará un vial de acceso, entre más novedades

Las obras de apertura del nuevo vial para el acceso al núcleo urbano de Pastriz, que comunica la carretera provincial ZP-2101 con el Camino de El Soto, y empalma con la calle Delicias, están a punto de concluir. Una vez que se asiente el firme, que provisionalmente es de riego asfáltico, se asfaltará y se señalizará.

Pastriz ha renovado sus parques. / AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ

El objeto de este nuevo vial es favorecer y facilitar el tránsito de los vehículos agrícolas y transporte pesado a los campos de cultivo del término municipal sin tener que acceder al núcleo urbano y sin recorrer la calle Don Juan de Lanuza, que tiene carácter residencial, evitando las molestias que se ocasionaban a los vecinos.

Las obras están subvencionadas en su totalidad (incluida la adquisición de los terrenos necesarios) por la Diputación de Zaragoza a través del Plan + Provincia con un importe de 480.862,37 euros.

Parques renovados

También a través del Plan + Provincia de DPZ se van a subvencionar las obras de pavimentación de la calle Baja, ya finalizada, y de la calle Don Juan de Lanuza, cuya ejecución comenzará próximamente. El coste del pavimento de ambas vías asciende a 140.609,21 euros y se subvenciona íntegramente. Así mismo se incluye en este plan la renovación de parques municipales, ya realizada, con una subvención de 28.528,42 euros.

Ermita de Santa Ana

Las obras de restauración parcial de la cubierta de la Ermita de Santa Ana finalizaron a tiempo para celebrar la festividad de la patrona. El proyecto ha consistido en la restauración completa de la cubierta inclinada de la escalera de acceso al coro, que se encontraba hundida.

La actuación se ha financiado mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Zaragoza, la Archidiócesis de Zaragoza y el Ayuntamiento de Pastriz, para la restauración de bienes del patrimonio histórico artístico de propiedad eclesiástica.

Según este convenio, archidiócesis y ayuntamiento se hacen cargo de un 20% cada uno del coste de la actuación y la DPZ subvenciona el 60% restante.

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El presupuesto total de la obra asciende a 35.540,79 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Pastriz aporta 7.108,16 euros. El contrato se adjudicó a la empresa Luis Puértolas Pascual.