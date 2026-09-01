Una programación adaptada a cada tamaño y necesidad

La Comarca Central quiere que sus vecinos conozcan cada vez mejor el territorio en el que viven. Con ese objetivo, las distintas consejerías trabajan de manera coordinada para diseñar y distribuir durante todo el año una programación de actividades que llegue a los diferentes municipios y que, al mismo tiempo, tenga en cuenta las características y necesidades de cada localidad.

La responsable del área de Turismo de la Comarca Central y alcaldesa de Jaulín, María Pilar Burdio, explica que la organización parte de una premisa: «Los pueblos grandes necesitan un tipo de actividades diferentes a las de los pueblos pequeños». La programación se distribuye, por tanto, teniendo en cuenta tanto el tamaño de los municipios como las posibilidades de participación que ofrece cada actividad.

Un ejemplo es la programación de jotas. Mientras que en una localidad de mayor tamaño puede formar parte de una oferta cultural más amplia, en un municipio pequeño una actuación puede convertirse en «una tarde o una mañana de convivencia». En cambio, existen propuestas que funcionan indistintamente en pueblos grandes y pequeños, como los espectáculos de Titiriteros de Binéfar, que este año han recorrido diferentes localidades de la comarca.

Desde Turismo se han programado durante el año actuaciones de los Titiriteros de Binéfar, la Orquesta Laudística Armonía, la Ronda de Boltaña, el grupo In Crescendo y diferentes espectáculos de jotas. Algunas de estas propuestas ya se han celebrado y otras tienen todavía citas previstas para los próximos meses. En septiembre, por ejemplo, los Titiriteros de Binéfar actuarán en Alfajarín el 7 de septiembre y en Villamayor el día 9. La Orquesta Laudística Armonía tendrá nuevas actuaciones en Osera el 19 de septiembre y Villamayor el 12 de septiembre. La Ronda de Boltaña visitará Villafranca de Ebro el 4 de diciembre, mientras que todavía queda pendiente de concretar una actuación de jotas en Botorrita.

La coordinación se extiende también al resto de áreas de la Comarca Central. Patrimonio, Cultura, Juventud, Deportes, Consumo, Acción Social y Transporte, entre otras, desarrollan sus propias iniciativas, procurando evitar duplicidades y conseguir que todos los municipios puedan beneficiarse de actividades y servicios adaptados a sus circunstancias.

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El área de Juventud, por ejemplo, ha impulsado materiales con la identidad de la Comarca Central, como sudaderas, mochilas y colgantes para el móvil, mientras que desde Deportes se han desarrollado diferentes actuaciones relacionadas con las instalaciones municipales y se trabaja también en la señalización de caminos y recorridos de los montes próximos a los pueblos.