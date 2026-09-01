San Mateo alarga sus fiestas acogiendo a sus hermanos alemanes y franceses

San Mateo alargó un poco más sus fiestas patronales gracias a la actividad de Hermanamiento Europeo que desarrolla desde hace más de 30 años. Del 17 al 23 de agosto, la localidad acogió a casi un centenar de personas procedentes de Sinzing, municipio de Baviera (Alemania), y de Saint Georges des Mons y Les Ancizes-Comps, municipios de Auvernia (ambos de Francia).

Durante esos días, la gente de San Matero, sobre todo los más jóvenes, acogieron a personas del resto de comunidades y pudieron compartir actividades y experiencias, así como tejer amistades imperecederas. Esta es una forma interesante de conocer Europa de una manera muy diferente a la habitual.

El encuentro está organizado por la Asociación Local de Hermanamientos Europeos, que persigue sobre todo que se impliquen los más jóvenes del municipio en la tarea de construir Europa uniendo a sus ciudadanos de menor edad. Ofrece un programa lleno de actividades en un excelente escenario.

El año que viene, y en las mismas fechas, será el municipio alemán de Sinzing, ubicado a orillas del río Danubio, muy cerca de Ratisbona, el encargado de celebrar el encuentro. Por su parte, serán los municipios franceses los que acogerán la cita de 2028.

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El encuentro está subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, así como se destinan recursos propios de la asociación.