TREINTA AÑOS DE HISTORIA
San Mateo alarga sus fiestas acogiendo a sus hermanos alemanes y franceses
La Crónica de la Comarca Central
San Mateo alargó un poco más sus fiestas patronales gracias a la actividad de Hermanamiento Europeo que desarrolla desde hace más de 30 años. Del 17 al 23 de agosto, la localidad acogió a casi un centenar de personas procedentes de Sinzing, municipio de Baviera (Alemania), y de Saint Georges des Mons y Les Ancizes-Comps, municipios de Auvernia (ambos de Francia).
Durante esos días, la gente de San Matero, sobre todo los más jóvenes, acogieron a personas del resto de comunidades y pudieron compartir actividades y experiencias, así como tejer amistades imperecederas. Esta es una forma interesante de conocer Europa de una manera muy diferente a la habitual.
El encuentro está organizado por la Asociación Local de Hermanamientos Europeos, que persigue sobre todo que se impliquen los más jóvenes del municipio en la tarea de construir Europa uniendo a sus ciudadanos de menor edad. Ofrece un programa lleno de actividades en un excelente escenario.
El año que viene, y en las mismas fechas, será el municipio alemán de Sinzing, ubicado a orillas del río Danubio, muy cerca de Ratisbona, el encargado de celebrar el encuentro. Por su parte, serán los municipios franceses los que acogerán la cita de 2028.
El encuentro está subvencionado por la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, así como se destinan recursos propios de la asociación.
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