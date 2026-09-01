La segunda edición de 'Arte entre ventanas' transforma Sos del Rey Católico en una galería al aire libre
La localidad zaragozana transformará el casco histórico en una galería al aire libre con cerca de 40 obras de creadores locales y navarros
La localidad zaragozana de Sos del Rey Católico convertirá entre el 6 y el 20 de septiembre las ventanas del casco histórico en una galería al aire libre con la segunda edición de Arte entre ventanas, una propuesta que reunirá cerca de 40 obras de creadores de la localidad y de Navarra.
Impulsado la Casa del Infanzón y La Escalera Roja de Sos, el proyecto propone al visitante una forma diferente de acercarse tanto al arte como al patrimonio del municipio de las Cinco Villas, pues las obras se integran en las ventanas y espacios del casco histórico, de manera que el paseo por las calles se convierte también en un recorrido expositivo.
La iniciativa, que en su primera edición contó con 31 obras, nació con el objetivo de promover la vida y el patrimonio de la localidad, para generar al mismo tiempo una experiencia inesperada para vecinos y visitantes.
Para facilitar el recorrido, la organización ha creado un mapa geolocalizado de todas las obras al que los visitantes podrán acceder mediante un código QR disponible en los carteles instalados por la villa y en las redes sociales de los organizadores.
El concurso está abierto a cualquier técnica pictórica y no establece una temática concreta, por lo que las cerca de 40 obras ofrecerán una amplia variedad de estilos, técnicas y miradas.
La inauguración se realizará este domingo, a las 12.00 horas, en la Casa del Infanzón y, tras ello, los participantes realizarán un recorrido por la muestra.
El concurso contará con un jurado formado por cinco personas, cuatro vinculadas a la organización y una profesional técnica del ámbito del arte procedente de Pamplona.
El premio está concebido como una experiencia vinculada a la propia localidad e incluye dos noches de alojamiento y desayuno en la Casa del Infanzón, una comida en el Restaurante Vinacua y una cena en Bar Terraza Landa.
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