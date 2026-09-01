La temporada deportiva se adapta a todas las edades

El Ayuntamiento de Utebo presenta la temporada deportiva 2026-2027 con una programación amplia, diversa y pensada para todas las edades y necesidades. Una oferta que apuesta por la actividad física como herramienta de salud, bienestar, convivencia y calidad de vida.

Uno de los principales ejes continúa siendo el programa A+D Salud, que ofrece actividades adaptadas a diferentes niveles y objetivos. La temporada refuerza especialmente las propuestas dirigidas a personas mayores, con un amplio programa de envejecimiento activo que combina ejercicio físico, movilidad, coordinación y actividades sociales.

Hay propuestas de intensidad ligera, moderada y vigorosa, programas multimodales, entrenamiento caminando, talleres de envejecimiento activo, bádminton y taichí, además de actividades desarrolladas tanto en el Complejo Deportivo Las Fuentes como en el Pabellón Juan de Lanuza.

El objetivo es claro: favorecer un envejecimiento activo y saludable, adaptando la práctica deportiva a las capacidades y necesidades de cada persona.

La programación incorpora igualmente numerosas propuestas para la población adulta, con actividades como nordic walking, taichí, baile en línea, espalda sana, hipopresivos y bádminton, entre otras.

Además, el programa Plan Concilia facilita que los adultos puedan realizar actividad física mientras sus hijos participan en programas deportivos municipales. Está dirigido a personas de entre 18 y 65 años cuyos hijos estén inscritos en alguna modalidad de los clubes en ese mismo horario, ofreciendo la posibilidad de realizar la actividad sin tasas durante un trimestre.

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El 9 de septiembre (19.00 horas) hay una charla informativa en el Pabellón Las Fuentes. Las inscripciones se abrirán el día 14. Además, está programada la Semana Europea del Deporte, del 23 al 30 de septiembre, y sesiones de puertas abiertas del 28 de septiembre al 2 de octubre.