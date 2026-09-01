Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado de fichajesJavier Ruiz AragónEl perro HeroCentros de datosVerano históricoObras Plaza Pilar
instagramlinkedin

CON BASE EN UTEBO

La unidad canina está preparada para ir donde haga falta

Una de las intervenciones de la unidad canina.

Una de las intervenciones de la unidad canina. / COMARCA CENTRAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de la Comarca Central

Comarca Central

La Unidad Canina de Protección Civil constituye uno de los recursos especializados con los que cuenta la red de voluntariado de la Comarca Central. La disponibilidad de este valioso equipo permite contar con un recurso preparado para intervenir cuando una emergencia requiere medios específicos.

La unidad tiene su base en Utebo, desde donde permanece disponible para atender requerimientos no solo dentro de la Comarca Central, sino también en cualquier otro punto de la comunidad aragonesa, independiente de dónde se encuentre.

La integración de estos perros especializados en la red de Protección Civil permite ampliar la capacidad de respuesta ante determinadas situaciones de emergencia y reforzar los dispositivos desplegados cuando las circunstancias requieren la participación de equipos específicos.

Noticias relacionadas

La unidad canina representa así otro ejemplo de la colaboración y coordinación que caracteriza al voluntariado de Protección Civil: recursos preparados y disponibles para movilizarse allí donde sean necesarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents