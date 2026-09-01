La unidad canina está preparada para ir donde haga falta

La Unidad Canina de Protección Civil constituye uno de los recursos especializados con los que cuenta la red de voluntariado de la Comarca Central. La disponibilidad de este valioso equipo permite contar con un recurso preparado para intervenir cuando una emergencia requiere medios específicos.

La unidad tiene su base en Utebo, desde donde permanece disponible para atender requerimientos no solo dentro de la Comarca Central, sino también en cualquier otro punto de la comunidad aragonesa, independiente de dónde se encuentre.

La integración de estos perros especializados en la red de Protección Civil permite ampliar la capacidad de respuesta ante determinadas situaciones de emergencia y reforzar los dispositivos desplegados cuando las circunstancias requieren la participación de equipos específicos.

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La unidad canina representa así otro ejemplo de la colaboración y coordinación que caracteriza al voluntariado de Protección Civil: recursos preparados y disponibles para movilizarse allí donde sean necesarios.