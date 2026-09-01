Unión, tradición y música en honor al Santo Cristo

Cadrete ya cuenta los días para volver a vivir sus fiestas en honor al Santo Cristo, que se celebrarán del 4 al 15 de septiembre con un amplio programa de actividades pensado para todas las edades. Las calles del municipio se llenarán de música, tradición y ambiente festivo, con propuestas que combinan algunos de los actos más arraigados de estas celebraciones con nuevos momentos para disfrutar en compañía.

Uno de los primeros grandes encuentros llegará el sábado 5 de septiembre con el tradicional concurso de ranchos y sangrías, que se desarrollará en el Pabellón Municipal. Desde primera hora de la mañana, los grupos participantes comenzarán con la preparación de sus elaboraciones, que deberán presentar a concurso a las 14.00 horas. La jornada se ha convertido en una de las citas más populares de las fiestas, no solo por la competición gastronómica, sino especialmente por el ambiente de convivencia que se genera entre vecinos y participantes, acompañado de música y actividades festivas.

Ese mismo sábado, a las 23.00 horas, tendrá lugar la presentación de las reinas de fiestas, uno de los momentos más emotivos de estos días. El acto servirá además para realizar el relevo de las representantes respecto al año anterior. Las protagonistas, niñas y jóvenes de entre 9 y 15 años, estarán acompañadas por familiares y amigos en una gala que cada año reúne a buena parte de los vecinos.

La música tendrá también un papel protagonista durante las fiestas, con discomóviles, orquestas y actuaciones de jotas que animarán las noches y diferentes jornadas festivas.

El deporte, protagonista

Uno de los momentos destacados llegará el jueves 10 de septiembre con el pregón de disfraces y carrozas. En esta ocasión, el honor de dar el pregón recaerá en el equipo de fútbol sala alevín de Cadrete, campeón de Aragón y participante en el Campeonato de España celebrado en Cartagena. El municipio quiere reconocer así el esfuerzo y el trabajo realizado por los jóvenes deportistas durante la temporada.

Tras el pregón tendrá lugar el tradicional chupinazo, seguido del concurso de disfraces y carrozas, una de las citas que cada año despierta mayor participación y que suele ofrecer una animada pugna entre los grupos participantes. Las carrozas recorrerán posteriormente las calles de Cadrete, junto a otras que, aunque no concurran al concurso, se sumarán al desfile.

El viernes 11 será el turno del pregón de peñas, que este año correrá a cargo de la peña El Garito. Después del chupinazo, las peñas protagonizarán un recorrido por el municipio acompañado de música.

Los festejos incluirán también eventos taurinos. El sábado 12, a las 17.00 horas, se celebrará el Supergrand Prix, mientras que el domingo 13, a la misma hora, tendrá lugar una nueva cita taurina con el Grupo de Arte.

El día grande

El lunes 14 de septiembre llegará uno de los momentos centrales de las fiestas con la celebración del día grande de Cadrete, dedicado al Santo Cristo. La jornada comenzará a las 11.30 horas con la tradicional ofrenda floral y la santa misa baturra, dos actos que mantienen vivo el carácter más tradicional de las fiestas.

A continuación, vecinos y visitantes podrán disfrutar del vermut popular, una cita que cada año cuenta con una gran acogida y que sirve como punto de encuentro y convivencia.

Las celebraciones llegarán a su final el martes 15 de septiembre con la tradicional comida de hermandad, en la que los asistentes podrán compartir un menú popular con el cocido de vaca como protagonista. La jornada concluirá por la noche con uno de los momentos más esperados para despedir las fiestas: los fuegos artificiales, previstos a las 22.00 horas.

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Con todo ello, Cadrete afronta unas nuevas fiestas en honor al Santo Cristo con la intención de mantener las tradiciones que forman parte de la identidad del municipio y, al mismo tiempo, ofrecer un programa variado para que vecinos de todas las edades puedan disfrutar y compartir unos días de celebración.