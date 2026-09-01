EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ CERCA DE DOS MILLONES DE EUROS
Utebo moderniza su gestión de residuos y la limpieza viaria
La Crónica de la Comarca Central
El Ayuntamiento de Utebo ha aprobado los pliegos de dos nuevos contratos para modernizar los servicios de limpieza viaria, alcantarillado y gestión de residuos, con una inversión conjunta de 1.988.833,39 euros, IVA incluido. El contrato de Limpieza Viaria y Alcantarillado, por valor de 1.030.560,23 euros y una duración de seis años, ampliables en dos, contempla un importante refuerzo de personal. La plantilla destinada a la limpieza viaria pasará de 6 a 14 operarios, además de incorporar nuevos vehículos y maquinaria.
El servicio incluirá también nuevas prestaciones como la limpieza preventiva de la red de alcantarillado, desbroce de calles y aceras, limpieza de sumideros, baldeo y limpieza intensiva de zonas peatonales, así como actuaciones especiales durante fiestas y eventos. Además, se pondrá en marcha un servicio de prerrecogida vespertino para atender desbordamientos y lixiviados alrededor de los contenedores.
Por su parte, el contrato de Recogida y Transporte de Residuos Domésticos, dotado con 958.273,16 euros durante ocho años, prorrogables otros dos, supondrá la renovación completa del parque de contenedores, con 478 nuevas unidades.
Entre las principales novedades destaca la implantación del contenedor marrón para biorresiduos, el refuerzo de la recogida de voluminosos, que pasará a realizarse dos veces por semana, y la instalación de diez Mini Puntos Limpios para facilitar el reciclaje de residuos especiales como pilas, bombillas o tóneres.
El nuevo modelo incorporará además sistemas inteligentes de gestión mediante pesaje e identificación RFID, junto con una ampliación de la flota de vehículos.
Con estos contratos, el ayuntamiento pretende mejorar la limpieza y el mantenimiento del espacio público, ampliar la cobertura de los servicios y avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente, tecnológica y sostenible.
La alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena, manifiesta que después de recibir un contrato caduco desde el año 2019, se ha aprobado el inicio de expediente y de los pliegos para sacarlo a licitación con grandes mejoras y novedades, «que cubriesen las necesidades de una población creciente».
Por su parte, el concejal delegado de este contrato, Miguel Calderón, asegura que con la aprobación de estos nuevos pliegos se da un paso decisivo para poner en orden estos servicios: «Los nuevos contratos incorporan más medios, nuevas prestaciones y mejoras que permitirán ofrecer un servicio más eficaz y adaptado a las necesidades actuales de Utebo y nos posicionamos a la vanguardia de la gestión urbana, asegurando calles y espacios más limpios e infraestructuras del subsuelo controladas».
Los detalles del contrato
El nuevo contrato de Limpieza Viaria y Alcantarillado incorpora un refuerzo importante de los medios y del personal destinado al mantenimiento de Utebo. La plantilla pasará de seis a 14 operarios, todos ellos con dedicación exclusiva a la limpieza de las calles.
El pliego establece también nuevas exigencias para mejorar la atención diaria. Las papeleras deberán vaciarse de forma obligatoria cuando superen el 20% de su capacidad, mientras que se pondrá en marcha un servicio específico de prerrecogida en horario vespertino, de 19.00 a 22.00 horas durante 363 días al año.
Este turno permitirá realizar repasos y actuar sobre los desbordamientos y lixiviados que se produzcan en un radio de dos metros alrededor de las islas de contenedores.
En materia de alcantarillado, el contrato también contempla la limpieza preventiva de toda la red y el mantenimiento de los sifones, con el objetivo de mejorar su conservación y funcionamiento.
El servicio incorpora además nuevas actuaciones, como la retirada y depósito de animales domésticos muertos de la vía pública, domicilios y clínicas veterinarias; el desbroce y eliminación de hierbas en viales y aceras; y la limpieza de rejillas y arquetas de los sumideros.
A estas tareas se sumará la limpieza intensiva de pavimentos de aceras y zonas peatonales, mediante decapado, así como la limpieza con agua a presión utilizando medios mecánicos e hidrolimpiadoras.
El contrato que acaba de preparar el consistorio prevé igualmente las limpiezas extraordinarias con motivo de la celebración de fiestas y eventos, reforzando la atención en aquellos momentos en los que aumenta la actividad y la afluencia de personas en las calles de Utebo.
Las cifras
1.030.560 euros: este es el importe del contrato de limpieza viaria y alcantarillado
958.273 euros: este es el importe del contrato de gestión de residuos domésticos
14 operarios: los trabajadores de limpieza viaria pasarán de 6 a 14
478 contenedores más: se renovará de manera completa el parque
- La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: 'El éxito es rodearse de buenos agricultores
- Dimite Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tres meses después de llegar al cargo
- El refugio de Javier Tebas está en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés: 2.100 habitantes y uno de los más bonitos de España
- El incendio de Las Peña de Riglos pone en jaque un proyecto turístico de la familia de los ositos Haribo
- ¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?
- El obrador del barrio de Torrero cambia de manos tras más de 40 años: 'Ya era hora de perseguir nuestros sueños
- Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día
- El refugio de Juan y Medio en Aragón: un histórico enclave que visitó con sus amigos en autocaravana