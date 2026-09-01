Utebo moderniza su gestión de residuos y la limpieza viaria

El Ayuntamiento de Utebo ha aprobado los pliegos de dos nuevos contratos para modernizar los servicios de limpieza viaria, alcantarillado y gestión de residuos, con una inversión conjunta de 1.988.833,39 euros, IVA incluido. El contrato de Limpieza Viaria y Alcantarillado, por valor de 1.030.560,23 euros y una duración de seis años, ampliables en dos, contempla un importante refuerzo de personal. La plantilla destinada a la limpieza viaria pasará de 6 a 14 operarios, además de incorporar nuevos vehículos y maquinaria.

Tres contenedores para el reciclaje. / AYUNTAMIENTO DE UTEBO

El servicio incluirá también nuevas prestaciones como la limpieza preventiva de la red de alcantarillado, desbroce de calles y aceras, limpieza de sumideros, baldeo y limpieza intensiva de zonas peatonales, así como actuaciones especiales durante fiestas y eventos. Además, se pondrá en marcha un servicio de prerrecogida vespertino para atender desbordamientos y lixiviados alrededor de los contenedores.

Por su parte, el contrato de Recogida y Transporte de Residuos Domésticos, dotado con 958.273,16 euros durante ocho años, prorrogables otros dos, supondrá la renovación completa del parque de contenedores, con 478 nuevas unidades.

Entre las principales novedades destaca la implantación del contenedor marrón para biorresiduos, el refuerzo de la recogida de voluminosos, que pasará a realizarse dos veces por semana, y la instalación de diez Mini Puntos Limpios para facilitar el reciclaje de residuos especiales como pilas, bombillas o tóneres.

El nuevo modelo incorporará además sistemas inteligentes de gestión mediante pesaje e identificación RFID, junto con una ampliación de la flota de vehículos.

Con estos contratos, el ayuntamiento pretende mejorar la limpieza y el mantenimiento del espacio público, ampliar la cobertura de los servicios y avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente, tecnológica y sostenible.

La alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena, manifiesta que después de recibir un contrato caduco desde el año 2019, se ha aprobado el inicio de expediente y de los pliegos para sacarlo a licitación con grandes mejoras y novedades, «que cubriesen las necesidades de una población creciente».

Por su parte, el concejal delegado de este contrato, Miguel Calderón, asegura que con la aprobación de estos nuevos pliegos se da un paso decisivo para poner en orden estos servicios: «Los nuevos contratos incorporan más medios, nuevas prestaciones y mejoras que permitirán ofrecer un servicio más eficaz y adaptado a las necesidades actuales de Utebo y nos posicionamos a la vanguardia de la gestión urbana, asegurando calles y espacios más limpios e infraestructuras del subsuelo controladas».

Los detalles del contrato

El nuevo contrato de Limpieza Viaria y Alcantarillado incorpora un refuerzo importante de los medios y del personal destinado al mantenimiento de Utebo. La plantilla pasará de seis a 14 operarios, todos ellos con dedicación exclusiva a la limpieza de las calles.

El pliego establece también nuevas exigencias para mejorar la atención diaria. Las papeleras deberán vaciarse de forma obligatoria cuando superen el 20% de su capacidad, mientras que se pondrá en marcha un servicio específico de prerrecogida en horario vespertino, de 19.00 a 22.00 horas durante 363 días al año.

Este turno permitirá realizar repasos y actuar sobre los desbordamientos y lixiviados que se produzcan en un radio de dos metros alrededor de las islas de contenedores.

En materia de alcantarillado, el contrato también contempla la limpieza preventiva de toda la red y el mantenimiento de los sifones, con el objetivo de mejorar su conservación y funcionamiento.

El servicio incorpora además nuevas actuaciones, como la retirada y depósito de animales domésticos muertos de la vía pública, domicilios y clínicas veterinarias; el desbroce y eliminación de hierbas en viales y aceras; y la limpieza de rejillas y arquetas de los sumideros.

A estas tareas se sumará la limpieza intensiva de pavimentos de aceras y zonas peatonales, mediante decapado, así como la limpieza con agua a presión utilizando medios mecánicos e hidrolimpiadoras.

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El contrato que acaba de preparar el consistorio prevé igualmente las limpiezas extraordinarias con motivo de la celebración de fiestas y eventos, reforzando la atención en aquellos momentos en los que aumenta la actividad y la afluencia de personas en las calles de Utebo.