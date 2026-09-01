Los vecinos de Cuarte de Huerva recuperan el taxi varios años después

Durante años, Cuarte de Huerva ha carecido de un servicio propio de taxi, una situación que no se correspondía con la realidad de un municipio que supera los 16.000 habitantes y que mantiene una intensa relación diaria con Zaragoza y el resto del área metropolitana.

Para dar respuesta a esa necesidad, el ayuntamiento ha impulsado la concesión de dos licencias de taxi, recuperando un servicio muy demandado por los vecinos y que contribuirá a ampliar las alternativas de movilidad. El procedimiento se ha tramitado mediante concurrencia pública, conforme a la Ley del Taxi de Aragón.

La puesta en marcha de este servicio beneficiará especialmente a las personas mayores, a quienes necesitan acudir a consultas médicas, a los desplazamientos hacia estaciones y al aeropuerto, así como a aquellos vecinos que no disponen de vehículo propio o necesitan una alternativa al transporte público.

La recuperación del taxi forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en Cuarte de Huerva. En los últimos meses se han incrementado las frecuencias de autobús hasta disponer de servicios cada veinte minutos, se ha reforzado la línea nocturna, se ha incorporado la nueva línea 700 con conexión al aeropuerto y se han impulsado nuevas infraestructuras para la movilidad ciclista.

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«Cuarte no podía seguir sin un servicio de taxi propio. Recuperarlo supone ofrecer una alternativa más de movilidad y adaptar nuestros servicios al crecimiento que ha experimentado el municipio en los últimos años», explica la alcaldesa Elena Lacalle.