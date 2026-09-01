Un verano de cultura, música y tradición en La Puebla de Alfindén

El verano ha vuelto a convertir las calles y espacios públicos de La Puebla de Alfindén en escenarios para la cultura, la música y la convivencia. La localidad ha desarrollado durante estos meses una programación que combina propuestas culturales consolidadas con nuevas iniciativas, que tienen como denominador común la participación de los vecinos y vecinas.

Las audiciones en la escuela de música. / AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

Uno de los ejes de esta programación ha sido el Verano Cultural, con actuaciones en el patio del Centro Humanístico. Este espacio ha acogido, entre otras propuestas, el ciclo Tardes de Humor, celebrado durante el último fin de semana de junio, ofreciendo al público tres jornadas de entretenimiento al aire libre y reforzando la apuesta municipal por sacar la cultura a espacios cercanos y accesibles.

Foto de familia con la comparsa de gigantes y cabezudos. / AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

La música ha tenido también un protagonismo especial. Las actuaciones de la Banda Municipal y de la Coral Municipal Alhindén han vuelto a formar parte de la agenda cultural, poniendo en valor dos agrupaciones con una larga trayectoria en el municipio.

A esta actividad se suma la de la Escuela Municipal de Música, uno de los grandes motores de la participación cultural local. Durante el mes de junio, el alumnado protagonizó una intensa semana de audiciones de fin de curso en diferentes espacios del municipio, como el Colegio Reino de Aragón, la Carpa Municipal y el Centro Humanístico. Las actuaciones permitieron disfrutar del trabajo realizado durante todo el curso por alumnos de instrumentos tan diversos como piano, guitarra, batería, clarinete, flauta, trompeta o saxofón, además de las formaciones de combo y la Banda Municipal.

Las audiciones se han convertido en una cita especialmente esperada por las familias y por el conjunto de la ciudadanía. Más allá del resultado artístico, representan una oportunidad para que los jóvenes músicos puedan subir al escenario, compartir su aprendizaje y sentirse parte activa de la vida cultural de su municipio.

La música también salió a la calle con motivo de la Fiesta de la Música, una celebración que cada año busca acercar esta disciplina a toda la población y que en La Puebla cuenta con la participación de los jóvenes músicos de la Escuela Municipal y sus diferentes combos. El objetivo es que la música no sea únicamente una actividad formativa, sino también una herramienta de encuentro y participación.

Pero la cultura alfindeña también mira hacia sus raíces. El pasado mes de mayo, La Puebla de Alfindén celebró la IX Jornada de Antropología e Historia Local, organizada en colaboración con la Fundación Lisón-Donald, una cita que mantiene vivo el vínculo del municipio con la figura del antropólogo Carmelo Lisón Tolosana, nacido en la localidad y considerado una figura fundamental de la antropología social y cultural española.

La jornada tuvo además un significado especial con la presentación de un nuevo gigante dedicado a Carmelo Lisón, incorporando así su figura al patrimonio festivo y cultural de La Puebla. Se trata de una manera simbólica de unir conocimiento, memoria y tradición, convirtiendo a una figura fundamental de la cultura local en parte del imaginario colectivo de las nuevas generaciones.

Y si el verano cultural ha servido para disfrutar de la música, el humor y el conocimiento, agosto llegó marcado por la gran cita festiva del municipio. Del 14 al 19 de agosto, La Puebla de Alfindén celebró sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, seis días en los que la localidad recuperó buena parte de sus tradiciones y se llenó de actividad.

El pregón oficial, el gran desfile de carrozas o la tradicional carrera de cintas volvieron a ser algunos de los momentos destacados de unas fiestas en las que también tuvieron un importante peso los festejos taurinos, tanto en la plaza como a través de los populares encierros por las calles del municipio.

Junto a estas tradiciones, las fiestas incorporaron nuevas propuestas que buscaban crear nuevos recuerdos y mantener viva la participación de las familias. Este año se celebró, por segundo año, la imposición del pañuelo a los niños y niñas nacidos en 2025, una nueva tradición que pretende dar la bienvenida simbólicamente a los más pequeños como nuevos miembros de la comunidad festiva. También se estrenó una nueva Zona Interpeñas, con programación para todos los públicos, teniendo en cuenta en especial los gustos de los más jóvenes.

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Cultura, música, patrimonio y tradición se han dado así la mano en La Puebla de Alfindén durante estos meses. Una programación que no solo busca ofrecer actividades de ocio, sino también generar espacios de encuentro, poner en valor el talento local y reforzar el sentimiento de pertenencia a un municipio que mira hacia el futuro sin renunciar a sus raíces.