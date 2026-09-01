Un verano refrescante con agua y actividades diferentes

El área de Deportes de la Comarca Central ha mantenido durante la época estival su apuesta por acercar la actividad deportiva y de ocio a los municipios que forman parte del territorio. Por segundo año consecutivo, se ha desarrollado un programa de actividades acuáticas y terrestres que han favorecido que cada uno de los 20 municipios haya podido disponer de una propuesta financiada por la propia comarca.

La iniciativa parte de un catálogo de actividades entre las que cada localidad puede elegir aquella que considera más adecuada para sus vecinos. Además, la programación puede complementarse con un tardeo en la piscina u otra actividad de dinamización, con el objetivo de aprovechar estos espacios durante los meses de verano.

Entre las propuestas elegidas por los municipios se encuentran diferentes modalidades de actividades acuáticas. Yincanas en el agua, aqua zumba, boxeo en el agua, paddle surf, aqua bolas, piragüismo, cañón de espuma y un escape room acuático forman parte de un programa que se desarrolla entre junio y septiembre.

La programación ha recorrido ya buena parte de la Comarca Central. Nuez de Ebro y El Burgo de Ebro acogieron yincanas acuáticas acompañadas de tardeo, mientras que Jaulín y Pastriz apostaron por el aqua zumba. Fuentes de Ebro ha incorporado también una sesión de boxeo en el agua; Utebo, paddle surf y escape room acuático; Zuera, yincana acuática y tardeo; y Villamayor, aqua bolas y tardeo.

Cadrete ha contado con una actividad de piragüismo y tardeo, mientras que San Mateo de Gállego ha elegido paddle surf y yincana acuática. Villanueva de Gállego, Mediana de Aragón, Botorrita y María de Huerva también han incluido actividades de aqua bolas o aqua zumba dentro de sus propuestas.

Osera de Ebro, por su parte, acogió el 25 de julio una sesión de aqua zumba acompañada de tardeo, mientras que Mozota, que no dispone de piscina, optó por actividades fuera de estas instalaciones, como un cañón de espuma y una yincana deportiva.

Próximas citas

El programa de Deportes incorpora además otras iniciativas que buscan ampliar la participación más allá de las actividades de verano. El 7 de junio se celebraron las Miniolimpiadas del eje 3 de la Comarca Central en Mediana de Aragón. Durante el último trimestre del año está previsto que estas Miniolimpiadas lleguen también al resto de ejes, con citas en Zuera, La Puebla de Alfindén, Utebo y Cadrete.

Otra de las propuestas previstas son las exhibiciones de agility con perros en diferentes localidades de la Comarca Central.

Noticias relacionadas

De esta manera, el área de Deportes combina durante 2026 las actividades de verano en las piscinas con nuevas propuestas y competiciones de carácter comarcal, buscando que el deporte y el ocio activo estén presentes en los distintos municipios a lo largo del año.