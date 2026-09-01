PROCEDENTES DE MADRID
Villafranca se vuelca con 80 jóvenes de un campamento de trabajo
La Crónica de la Comarca Central
Villafranca volvió a acoger este verano, por segundo año consecutivo, un campamento de trabajo de la parroquia de Santa Eugenia, en el que participaron alrededor de 80 jóvenes. Durante diez días, del 17 al 27 de julio, los visitantes combinaron sus actividades de campamento con diferentes tareas de colaboración en el municipio y el acompañamiento a personas mayores.
El ayuntamiento puso a disposición de los jóvenes el espacio y los medios necesarios para su estancia, mientras que el pueblo se volcó con la iniciativa. La experiencia permitió que los participantes se integraran en la vida cotidiana de Villafranca y compartieran diferentes momentos con sus vecinos.
Los propios jóvenes destacaron especialmente la gran acogida, el cariño y la hospitalidad que han recibido durante estos días, y definieron Villafranca como un pueblo «muy vivo», en el que se sintieron cómodos desde su llegada. Fue una sensación compartida también por el municipio, que valora muy positivamente la convivencia generada durante el campamento.
La estancia dejó también algunos momentos de convivencia especialmente recordados. Uno de ellos fue la final del Mundial de fútbol, que los jóvenes pudieron seguir junto a los vecinos en la piscina. El ayuntamiento instaló una pantalla para que todo el pueblo pudiera disfrutar del partido, convirtiendo la jornada en otro punto de encuentro entre visitantes y vecinos.
Migas para todos
La organización municipal cuidó también los detalles para hacer más cómoda la estancia de los jóvenes. Como anécdota, se gestionó la cesión de ventiladores por cortesía de Electrodomésticos Europa para airear el pabellón donde se alojaron, especialmente necesarios durante las jornadas de intenso calor.
El último día, los jóvenes quisieron devolver parte del cariño recibido con una invitación a migas para todos, una comida compartida que sirvió como despedida y puso el punto final a diez días de convivencia. El campamento dejó así una experiencia positiva tanto para los jóvenes como para Villafranca, que durante unos días volvió a demostrar su carácter acogedor y su capacidad para implicarse y compartir con quienes llegan al municipio.
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