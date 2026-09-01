Villamayor contará con un aula de la UNED en El Caserón

El Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha aprobado la creación del aula universitaria de la UNED en Villamayor de Gállego, culminando así un proceso de más de dos años de trabajo. José Luis Montero, alcalde de la localidad, destacó que esta aprobación representa «uno de los proyectos más importantes para el futuro del municipio», al convertir a Villamayor en un nuevo referente de la educación superior pública y permitir la recuperación de uno de los inmuebles patrimoniales más relevantes.

La nueva aula universitaria se ubicará en la Hospedería de la Duquesa de Híjar, conocida popularmente como El Caserón, un edificio histórico de planta baja y dos alturas, con una superficie aproximada de 700 metros cuadrados por planta, que llevaba más de 20 años sin un uso definido. La primera planta albergará las instalaciones de la UNED, con aulas, biblioteca, secretaría y despachos.

La recuperación de este inmueble constituye uno de los principales objetivos del ayuntamiento, que considera la implantación de la UNED como el primer gran paso de un proyecto mucho más amplio para devolver este espacio histórico a la ciudadanía. Paralelamente, el consistorio continúa trabajando en nuevas iniciativas que permitan completar la recuperación integral del edificio y dotarlo de actividad permanente.

La oferta académica prevista incluirá inicialmente los Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años, además de los grados en Ciencia Política y de la Administración, Sociología, Ingeniería Informática, Tecnologías de la Información y Antropología, así como el doble grado en Ciencia Política y Sociología. Asimismo, la UNED y el ayuntamiento estudian la incorporación de nuevas titulaciones vinculadas a ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la criminología, con el objetivo de responder a las necesidades formativas y laborales que demandará el territorio en los próximos años.

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«La llegada de la UNED es mucho más que un nuevo servicio educativo; supone recuperar una joya de nuestro patrimonio, fortalecer la universidad pública, generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y seguir construyendo un municipio con más servicios, más actividad y más futuro. Este es el primer paso de un proyecto ambicioso para que la Hospedería de la Duquesa de Híjar vuelva a convertirse en un espacio vivo al servicio de todos los vecinos y vecinas», explicó José Luis Montero.