Villanueva de Gállego prepara un cambio de estación con mucho arte

Villanueva de Gállego tiene por delante un mes de septiembre cargado de propuestas. El municipio aprovechará el final del verano para mantener las calles y los espacios culturales con actividad, con una programación que reúne música, fiestas, teatro, literatura, freestyle y encuentros vecinales.

La primera cita llegará el viernes 4 de septiembre, a las 20.00 horas, con una Gala Musical, que se celebrará en el Parque Cortes de Aragón. Precisamente será este también el escenario, desde las 13.00 horas, de las Fiestas del Comercio. Es una jornada que sirve tradicionalmente para despedir el verano y que reúne a las peñas en torno a una tarde de convivencia. El programa incluye concurso de ranchos, guiñote y rabino, cabezudos y diferentes momentos para compartir mesa, conversación y diversión.

El mismo sábado tendrá lugar además el VIII Cierzo-Rally-Ejército de Tierra, que tendrá la salida al lado del IES Villanueva. Los coches partirán a las 8.00 horas y la salida de las motos y la regularidad será a las 14.00 horas.

La cultura tomará el relevo el domingo 6, a las 19.00 horas, en la Sala Capitol. Allí comenzará la programación cultural con la representación de Olvido, una obra presentada por la Compañía Biribú.

La música volverá a ocupar un lugar destacado el sábado 19 de septiembre con el XXI Festival APTC, que se celebrará desde las 18.00 horas en el Parque Cortes de Aragón. El cartel reúne a Alboria, Kozai, Mallazo, Fresquito y Mango y Modelo en una jornada al aire libre concebida para celebrar el comienzo del otoño después del verano. El festival incluye una actuación de circo para los más pequeños y alguna que otra sorpresa aún por desvelar.

El último fin de semana de septiembre concentrará varias actividades. El viernes 25, a las 18.30 horas, la Biblioteca Municipal Elena Larraga acogerá un encuentro con Félix Albo, mientras que ese mismo fin de semana, del viernes 25 al domingo 27, Villanueva celebrará un encuentro de hermanamiento con la localidad francesa de Pavie.

El sábado 26, la plaza de España será escenario, a partir de las 17.00 horas, de la gran final de freestyle de Miraelbuenrap, otra propuesta que llevará a la calle una disciplina con cada vez más seguidores.

La agenda no terminará con septiembre. Los días 3 y 4 de octubre está previsto un taller emocional, con varias sesiones durante el fin de semana. Además, Villanueva prepara la segunda edición de Villanueva Comedy, un festival de cortos que volverá a incorporar el cine y el humor a la programación local. Así, la localidad asegurá risas y buen humor el sábado 24 de octubre.

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El año pasado se contó con la presencia de Jorge Asín, entre otros. El ganador del corto fue Gerald B. Fillmore (Muertos SL), que mandó un simpático mensaje.