Vuelve el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia

La Comarca Central vuelve a instaurar el Servicio Especializado para la Atención a Mujeres Víctimas de violencia de género, en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). La comarca reafirma así su compromiso con la prevención, la atención y la recuperación integral de las mujeres y los hijos e hijas de ellas que han sufrido cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, recogidas en el marco legislativo de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral con la Violencia de Género, La ley 4/2007 de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón y a la Ley Orgánica 8/2021 De Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia en España.

Ese servicio ofrece una atención integral, especializada y personalizada desde una perspectiva de género, derechos humanos y desarrollo integral. Proporciona información, orientación, intervención social, apoyo psicológico y coordinación con los distintos recursos institucionales, favoreciendo la recuperación, la autonomía y la construcción de un proyecto libre de todo tipo de violencia.

Un espacio seguro

El compromiso es ofrecer un espacio seguro, de escucha, confianza y respeto, donde cada mujer encuentre un lugar propio y el apoyo necesario para recuperar su bienestar y el de sus hijos e hijas.

«Creemos plenamente que ninguna mujer tendría que recorrer el camino para salir de la violencia sola. Es por ello que nuestro compromiso es acompañar sin juzgar, sin imponer, sin priorizar nuestros tiempos a los de ellas, siempre en la certeza de que todas y cada una de ellas tienen la capacidad para reconstruir su vida y encontrar la seguridad y la fortaleza que les lleve a sentir que pueden conquistar nuevos sueños en la libertad de ser ella misma», explican desde el área de Acción Social.

«Queremos hacer extensivo este compromiso a la población y a todos los profesionales que trabajan en la Comarca Central, en la certeza de que la violencia de género no es un problema individual, sino de toda la sociedad. Un problema que de un modo u otro influye en toda la población, porque la violencia de género supone la máxima expresión de la desigualdad estructural y la violación de derechos humanos que de un modo u otro frenan el desarrollo democrático, libre de cualquier sociedad», añaden.

De esta forma, consideran que ««empoderar a una mujer es abrir la puerta a una vida nueva, donde hay un lugar propio para ella. Empoderar a una sociedad es vencer al legado del patriarcado».

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«Tenemos la certeza de que una sociedad libre de violencia es una sociedad que práctica como base de la convivencia entre las personas, la cultura del buen trato y el respeto, garantizando la seguridad y el desarrollo integral de toda la ciudadanía», terminan desde el equipo.