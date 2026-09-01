Zuera consolida este año su plan de modernización urbana

El Ayuntamiento de Zuera cierra un año marcado por el avance de tres actuaciones clave dentro de su plan de mejora y homogeneización del espacio público: las obras de reurbanización de la calle Huesca, actualmente en ejecución, la calle Luis Buñuel y la renovación integral de la plaza de Joaquín Costa.

Foto de familia de la corporación local. / AYUNTAMIENTO DE ZUERA

El proyecto de la reurbanización de la calle Huesca, financiado por el Plan+Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza con un presupuesto de 1.414.023,25 euros, avanza según el calendario previsto. Esta actuación busca modernizar tanto el pavimento como las infraestructuras bajo rasante, con un rediseño que ordena con claridad las zonas de paso y las áreas estanciales, y con la incorporación de alumbrado led que mejora la eficiencia energética.

En esta línea, la calle Luis Buñuel, con un presupuesto de 316.589 euros, será objeto de una intervención similar a la desarrollada en la calle Huesca, dentro de la misma actuación municipal orientada a modernizar el pavimento y las infraestructuras bajo rasante, ordenar las zonas de paso y las áreas estanciales, e incorporar alumbrado led para mejorar la eficiencia energética.

Por otra parte, las obras de la plaza de Joaquín Costa finalizaron en el mes de mayo. Este espacio de aproximadamente 700 metros cuadrados, situado en el corazón del casco urbano, se ha transformado en un punto de encuentro más accesible, ordenado y atractivo para la ciudadanía, integrando el ámbito peatonal con el viario. La intervención ha incluido el rediseño del pavimento, la revalorización de la zona arbolada con un tratamiento que invita a la estancia, la renovación del alumbrado con tecnología led y la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento.

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Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Zuera reafirma su compromiso con la transformación constante del espacio público, avanzando hacia una localidad más accesible, inclusiva y sostenible, que favorezca la convivencia y el bienestar de todos.