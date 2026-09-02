Guía práctica para pedir, cambiar o cancelar citas médicas por WhatsApp en Aragón

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Digital y del Servicio Aragonés de Salud, continúa avanzando en la implantación de TuCitaSalud en Aragón. Esta semana, la aplicación se ha extendido al Sector Sanitario de Barbastro, donde estará disponible para las consultas de Atención Primaria de medicina de familia, enfermería y pediatría en los 15 centros de salud del sector y sus respectivos consultorios locales.

Con esta incorporación, los más de 122.000 usuarios con tarjeta sanitaria adscritos al Sector Barbastro podrán gestionar de forma más ágil y sencilla sus citas desde el teléfono móvil. La aplicación permite confirmar, cancelar o reprogramar sus citas a través de WhatsApp, con el objetivo de mejorar la gestión de las agendas y reducir las ausencias.

La implantación de TuCitaSalud en el sector supone un nuevo avance en la modernización de los servicios sanitarios y en la mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a la Atención Primaria, permitiendo una mayor autonomía en la gestión de las citas y contribuyendo a optimizar el uso de los recursos disponibles.

La experiencia previa en el Centro de Salud Monzón Urbano, donde la herramienta se puso en marcha inicialmente en agosto, ha registrado resultados positivos en la recuperación y reasignación de citas disponibles. La aplicación ha favorecido la recuperación de citas que quedaban disponibles tras anulaciones o cambios de agenda, permitiendo que puedan ser ocupadas por otros usuarios y mejorando así el aprovechamiento de la actividad asistencial.

TuCitaSalud contribuye a reducir tiempos de espera y mejora la accesibilidad al mostrar en tiempo real las disponibilidades existentes en los distintos profesionales y agendas.

La extensión al Sector Barbastro forma parte del despliegue progresivo de esta herramienta digital en la comunidad autónoma, que poco a poco se irá extendiendo a todo el territorio con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía canales más accesibles y eficientes.

Desde que se puso en marcha TuCitaSalud en Atención Primaria hace un mes en Monzón Urbano y los primeros días de su despliegue en todo el Sector Basbastro se han lanzado 6.329 recordatorios y se han recuperado 218 consultas.