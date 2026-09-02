El Gobierno de Aragón apuesta por la recuperación de la Laguna de Sariñena
Los censos de aves acuáticas han reflejado una tendencia descendente tanto en el número de especies como en los efectivos poblacionales
El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con el Sindicato de Riegos de La Huerta Vieja de Sariñena (Huesca) para garantizar la aportación de nuevos caudales a la Laguna de Sariñena y contribuir a mejorar el estado ambiental de este humedal.
El acuerdo, promulgado desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, permitirá mantener la aportación de un caudal ambiental mediante la derivación de agua desde el río Alcanadre hasta la laguna a través de la acequia de Valdera y del brazal de Los Espartales.
Esta actuación permite aumentar la renovación del agua y avanzar en la mejora de las condiciones ecológicas del humedal. La actuación responde a la necesidad de hacer frente al proceso de eutrofización que afecta a la laguna. La eutrofización se produce por la acumulación de nutrientes en el agua, un fenómeno que deteriora su calidad y altera el equilibrio del ecosistema.
En el caso de la Laguna de Sariñena, los censos de aves acuáticas han reflejado una tendencia descendente tanto en el número de especies como en los efectivos poblacionales, en un contexto marcado por este proceso de deterioro de la calidad del agua.
La aportación de agua limpia constituye una de las medidas más inmediatas para mejorar el estado de la laguna. Dadas sus características hidrológicas y la dificultad para controlar las entradas de nutrientes, aumentar la renovación del agua mediante la aportación de caudales limpios contribuye a avanzar en la reversión del proceso de eutrofización.
La Laguna de Sariñena forma parte, junto con la Balsa de la Estación, de la Zona de Especial Protección para las Aves y está integrada en la Red Natura 2000 desde 2001. El espacio está además considerado Humedal Singular de Aragón y declarado Espacio de Interés Turístico de Aragón.
El convenio autorizado por el Consejo de Gobierno se suscribe entre el Departamento de Medio Ambiente y Turismo y el Sindicato de Riegos de La Huerta Vieja de Sariñena, entidad que gestiona, entre otras infraestructuras, la acequia de Valdera, utilizada para conducir el agua hasta la laguna.
El acuerdo no supone aportación económica alguna con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma pero sí permitirá consolidar una actuación orientada a mejorar el estado ecológico de uno de los humedales de mayor interés ambiental de Aragón.
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