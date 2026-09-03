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El alcalde de Fraga emite un bando para velar por el bienestar de los ciervos durante la berrea

Entre las medidas más destacadas esta la prohibición de circular con vehículos a motor fuera de los caminos señalizados entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre

Berrea de los ciervos.

Berrea de los ciervos. / AYUNTAMIENTO DE FRAGA

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El Periódico de Aragón

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El alcalde de la localidad oscense de Fraga, Ignacio Gramún, ha emitido un año más el bando para velar por el bienestar de la población de ciervos durante la época de berrea, con medidas como la prohibición de circular con vehículos a motor fuera de los caminos señalizados entre 15 de septiembre y el 15 de octubre.

Además, también se establece que sólo podrán utilizarse los elementos de iluminación autorizados en los vehículos, quedando prohibidas las linternas, focos o elementos que deslumbren a los animales, ha informado el Consistorio fragatino.

Gramún ha señalado que "la berrea es uno de los espectáculos naturales más singulares que podemos disfrutar en nuestro entorno, pero debemos hacerlo siempre desde el respeto y evitando cualquier comportamiento que pueda alterar a los animales".

Además, ha recordado que "es responsabilidad de todos preservar nuestro patrimonio natural y garantizar que la berrea pueda desarrollarse con normalidad".

Esta medida atiende a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en su artículo 54, apartado 5, dispone la prohibición de "dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico".

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Del mismo modo, la Ley 1/2015 de Caza de Aragón, en su artículo 41, establece que se prohíbe "el empleo de espejos, faros, linternas y otras fuentes luminosas artificiales", teniendo la consideración de infracción grave según lo dispuesto en el artículo 82, apartado 18, de dicha Ley.

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