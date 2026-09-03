El Andorra da el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Macario con la presentación de las reinas y el pregón de Yasmina Galve.

Andorra se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Macario, que este año volverán a llenar las calles de la localidad de música, tradición, espectáculos, actividades infantiles, actos taurinos y propuestas para todos los públicos.

Una de las principales novedades de este año será la ampliación del calendario festivo con la programación de actividades durante los días 5 y 6 de septiembre y también el sábado 12, coincidiendo con el fin de semana. Con esta distribución se pretende facilitar que un mayor número de vecinos y visitantes pueda disfrutar de las fiestas y participar en algunas de sus propuestas, al margen de los días centrales de celebración, del 7 al 11.

El programa arrancará el sábado 5 de septiembre con uno de los actos más emblemáticos de las fiestas: la Presentación de las reinas, que tendrá lugar a las 19:30 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal. Previamente, a las 18:45 horas, se realizará la recepción de las reinas y autoridades en la plaza del Ayuntamiento, seguida de un pasacalles con la Banda Municipal de Música.

Las reinas, protagonistas del inicio de las fiestas

La ceremonia servirá para presentar oficialmente a las chicas y niñas que representarán a diferentes colectivos y entidades de Andorra durante las fiestas patronales de San Macario.

La Reina de las Fiestas 2026 es Andrea Valero, que recibirá la banda de manos de la reina de las fiestas del pasado año, Marta García , en uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia.

Junto a ella estarán las representantes de los distintos colectivos y asociaciones de la localidad. La representación infantil estará formada por Paula Félez, Elena Celma y Naiara Vargas, a las que se suma Lucía Bielsa, Reina Infantil de la Casa de Andalucía.

En el acto se impondrá la banda a Paula Alquézar, Real Moza del Cachirulo; Violeta Guillén, Reina de la Casa de Andalucía; Cayetana Lorenz, Madrina de la Peña Taurina; Esther Miguel, Cenicienta de Interpeñas; Dina Revuelta, Madrina del Andorra Club de Fútbol; y Florentina Alquézar, Reina de la Tercera Edad.

Tras la proclamación, las reinas compartirán una cena de gala en el Frontón Cubierto y la jornada continuará de madrugada con música a cargo de Alfredo Piedrafita (Siempre Barricada), Malas Pulgas y DJ Torres.

El Andorra da el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Macario con la presentación de las reinas y el pregón de Yasmina Galve. / Servicio especial

Yasmina Galve, pregonera de las fiestas

En este acto tendrá lugar el pregón de las fiestas, que este año correrá a cargo de Yasmina Galve Pastor, una andorrana cuya trayectoria personal y profesional ha estado estrechamente vinculada a su localidad natal.

Galve nació en Andorra el 11 de septiembre de 1986, precisamente coincidiendo con el último día de las fiestas patronales, una circunstancia que ha hecho que las fiestas de San Macario formen parte de su vida desde antes incluso de nacer.

Durante su infancia y juventud en Andorra destacó también por su vinculación al atletismo. Formó parte del equipo femenino que representó a Andorra en tres Campeonatos de España de campo a través, recibiendo por ello tres menciones especiales del deporte andorrano.

Su curiosidad por la tecnología la llevó a estudiar Ingeniería Superior de Telecomunicaciones en Zaragoza, formación que completó con una experiencia Erasmus en Finlandia. Desde sus años universitarios se implicó además en iniciativas destinadas a reivindicar la presencia de las mujeres en ámbitos técnicos y de ingeniería.

Su relación profesional con Andorra volvió a estrecharse durante sus prácticas en la Central Térmica, una etapa en la que profundizó en el conocimiento de una industria que durante décadas fue uno de los principales motores económicos de la localidad.

Desde hace 15 años forma parte de CIRCE, centro tecnológico de referencia en España en materia de energía. Tras comenzar como becaria y trabajar en proyectos de innovación relacionados con subestaciones eléctricas, amplió su formación con un máster en Business Intelligence y Big Data.

Actualmente lidera el equipo de Digitalización y Ciberseguridad de Infraestructuras Críticas de CIRCE, donde participa en proyectos nacionales e internacionales vinculados a la transformación digital y la protección de infraestructuras energéticas.

Su trayectoria representa, además, una particular conexión entre el pasado y el futuro industrial de Andorra: si su padre trabajó en la mina extrayendo el carbón que contribuyó a generar la electricidad del país, Yasmina trabaja hoy en la digitalización y protección de las infraestructuras que permitirán que la energía llegue de manera más eficiente y segura al futuro.

El pregón supondrá, por tanto, el regreso simbólico a su pueblo de una andorrana que, pese a haber desarrollado buena parte de su carrera profesional fuera de la localidad, ha mantenido siempre un fuerte vínculo con Andorra y con sus fiestas.

El Andorra da el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Macario con la presentación de las reinas y el pregón de Yasmina Galve. / Servicio especial

Un programa para todas las edades

Tras el acto inaugural del día 5, las fiestas continuarán el domingo 6 de septiembre con un concurso local de paellas en San Macario, una gran corrida de toros y el encuentro de Tercera RFEF entre el Andorra CF y el CD Binéfar.

El lunes 7, víspera de la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, llegará el inicio oficial de las fiestas con el tradicional cohete anunciador, seguido del desfile de gigantes y cabezudos, charangas, recorrido de peñas y desfile de carrozas y comparsas. Tras el chupinazo, los miembros de la peña Los del piso, serán los encargados de poner el pañuelo al emblemático monumento del Labrador y el minero. Uno de los actos que más publico congrega es el desfile de carrozas y comparsas que será a las 19:00 horas, junto al recorrido de peñas. La jornada incluirá también música, actividades infantiles, toros de fuego, dingo y verbena en la carpa municipal. Los toros de fuego infantiles harán acto de presencia todas las noches de la semana en la plaza del Regallo.

El martes 8 de septiembre, el día de la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, tendrán lugar los actos religiosos, el Grand Prix Humor Amarillo en la plaza de toros, espectáculo infantil y actuaciones musicales, destacando la actuación de los Artistas de Gremio, que repinten este año. También habrá un festejo popular nocturno con vacas en la plaza de toros.

El 9 de septiembre, Día de San Macario y día central de las fiestas, se celebrará la tradicional procesión y bendición de las tortas, junto a la solemne eucaristía en honor al patrón. La jornada combinará tradición, actividades familiares, concurso de recortadores, música, espectáculos, fuegos artificiales y las actuaciones nocturnas.

El jueves 10, día de San Macarico, continuará la programación con la tradicional procesión hasta la ermita de San Macario, cucañas para los niños, espectáculos familiares, espectáculo de revista, música, cena de la Casa de Andalucía en honor a las reinas y actuaciones nocturnas.

El viernes 11 de septiembre, Día del Folclore, tendrá como protagonistas la tradición aragonesa, con misa baturra, jota de ronda y festival de jota ,con afamados cantadores y cantadoras, además de propuestas como la carrera de autos locos, música, toros de fuego y la gran jota de ronda organizada por la Peña El Cachirulo. La jornada concluirá con la traca final de las fiestas, la Gran jota de ronda y la verbena en la carpa de fiestas.

La programación se prolongará el sábado 12 de septiembre, con actividades como los toros hinchables, gigantes y cabezudos, un vermú torero, la actuación de Los Gandules y el evento nocturno remember The Original On Tour, con Isma Nordic y los Djs Miguel Jover y Carlos Aznar .

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Con este amplio programa, Andorra se prepara para vivir unas fiestas patronales que volverán a combinar tradición y nuevas propuestas, actos para todas las generaciones y la participación de asociaciones, peñas y colectivos locales, con las reinas y el pregón de Yasmina Galve como protagonistas del arranque de una nueva edición de las fiestas de San Macario.