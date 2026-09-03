El Ayuntamiento de Jaulín rinde homenaje a Arturo Aliaga con luto y honores en sus fiestas
El funeral por Arturo Aliaga, hijo predilecto de Jaulín, se celebrará este jueves a las 17:00 horas en la Parroquia de Santa Rita de Zaragoza
El Ayuntamiento de Jaulín, localidad natal del exvicepresidente y exlíder del PAR Arturo Aliaga, ha decretado una jornada de luto por el fallecimiento del dirigente político y le dedicará las Fiestas en honor a la Natividad de Nuestra Señora, que se celebran este fin de semana, "como homenaje y recuerdo de su vida".
El Consistorio ha expresado en un comunicado que lamenta "profundamente" la muerte de Aliaga y ha trasladado "su más sentido pésame" a sus familiares y amigos.
Aliaga, nacido en 1955 en Jaulín, localidad de la que era hijo predilecto y a cuyo salón multiusos da nombre, ha muerto este miércoles, 2 de septiembre, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a los 70 años.
El velatorio permanece abierto desde las 9.00 horas de este jueves en la sala 1 del tanatorio Centro --Camino de las Torres, 73 -- y el funeral para su último adiós se celebrará a las 17.00 horas en la anexa Parroquia de Santa Rita de la capital aragonesa.
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