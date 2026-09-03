El Ayuntamiento de Monzón subasta la antigua nave de Meflur en más de 800.000 euros

El Ayuntamiento de Monzón ha publicado el anuncio de enajenación de la nave industrial del polígono Paúles, conocida como Meflur, por un valor de partida de 814.815,17 euros. Los interesados pueden presentar ofertas hasta el próximo día 1 de octubre y toda la información se encuentra en el perfil del contratante de la sede electrónica www.monzon.es.

El objetivo de la venta es la implantación de una empresa que fomente la creación de empleo y genere mayor actividad y dinamismo industrial. El inmueble es una nave de uso industrial de 2.090,72 metros cuadrados útiles y 2.160 metros cuadrados construidos en planta baja en una parcela de 3.376 metros cuadrados.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha señalado que "la nave era adquirida por el ayuntamiento en 2008 y era alquilada a Informática el Corte Inglés y luego a Inetum que redujo su ocupación a una parte de la misma. Ahora procedemos a su venta para darle un fin industrial a la totalidad de la nave con lo que pretendemos generar actividad, dinamismo y más empleo. Es la mejor salida para esta nave ubicada en el polígono industrial de Paúles".

La forma de enajenación será la subasta, en la que cualquiera empresa cuya actividad sea industrial ligera e industria Paúles y acrediten disponer de personal para trabajar presencialmente en el centro.

El adjudicatario deberá destinar a la instalación y funcionamiento de un proyecto empresarial en el polígono industrial en un plazo máximo de un año susceptible de una prórroga de un año, que deberá ser solicitada y autorizada expresamente por el ayuntamiento. Dentro de este plazo máximo de 1 año, deberá solicitar las autorizaciones administrativas que sean competencia de otras administraciones públicas y las licencias municipales que resulten preceptivas para la instalación del proyecto empresarial, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Una vez concedidas las autorizaciones y licencias preceptivas, deberán iniciarse las obras y actividades autorizadas dentro del plazo indicado en dichas licencias municipales, susceptible de ser prorrogado de conformidad con lo establecido en las normas urbanísticas vigentes.

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El adjudicatario se compromete, y esta cláusula se inscribirá en el Registro de la Propiedad, a no enajenar la nave adjudicada durante el plazo de 10 años a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública, sin autorización municipal, especificando detalladamente el precio y demás condiciones. El Ayuntamiento de Monzón, si lo estima oportuno, podrá ejercer el derecho de adquisición preferente al precio de adquisición actualizado.