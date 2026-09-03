Destilerías San Valero presenta la primera planta de desalcoholización de vino de Aragón con una inversión de más de 1,5 millones de euros

Destilerías San Valero ha presentado en Cariñena la primera planta de desalcoholización de vino de Aragón, para elaborar vinos 0,0 o de baja graduación, los llamados vinos NOLO (No and Low Alcohol). Esta nueva línea permite a las bodegas responder a una demanda creciente del mercado y abre la puerta a incorporar estos vinos a la Denominación de Origen Cariñena, al elaborarse en su zona de producción y tras la modificación y aprobación de su pliego de condiciones realizada.

La empresa es una sociedad cooperativa fundada a su vez por cooperativas de la zona y localidades próximas que aprovecha los subproductos de la vendimia para producir alcohol y otros productos. Ahora, tras una inversión de más de 1,5 millones de euros, amplía sus servicios y ofrece las últimas tecnologías para reducir el grado de alcohol de los vinos, preservando el perfil sensorial y garantizando la máxima calidad del producto.

El pasado martes, Destilerías San Valero celebró una jornada de presentación para mostrar a las bodegas de la Denominación y al sector vitivinícola las posibilidades de la instalación, que ofrece no solo el servicio industrial, sino una asesoría integral “del concepto a la botella”: desde las primeras pruebas y formulaciones hasta la obtención del producto final. Los asistentes participaron además en una cata de vinos desalcoholizados que permitió conocer de forma práctica las posibilidades de esta categoría.

La nueva planta de Destilerías San Valero cuenta con una capacidad de procesamiento de hasta 2.000 litros por hora y puede producir más de 10 millones de litros al año, lo que permite abordar proyectos de diferentes volúmenes y ofrecer agilidad y rápidos plazos de entrega. El proyecto se ha desarrollado en alianza con BevZero, líder mundial en desalcoholización y desarrollo de bebidas, para incorporar soluciones que mantienen los aromas y sabores en el proceso de separación del etanol. La empresa Tomsa Destil también ha participado en el proceso adaptando en la planta su tecnología ClearAlc.

Presentación de la planta de desalcoholización de Destilerías San Valero en Cariñena al sector vinícola y bodegas de la D.O (2) / Maaszoom

Una respuesta a un mercado en transformación

La inauguración oficial de la planta y el inicio de la producción tendrá lugar el próximo mes de octubre, una vez finalizada la puesta en marcha de la instalación, para comenzar a trabajar con los vinos elaborados a partir de la vendimia de 2026.

Destilerías San Valero responde con esta iniciativa al crecimiento de la demanda de vinos sin alcohol y de baja graduación, impulsado por los cambios en los perfiles de consumidores y la evolución de los hábitos, que han convertido a los vinos NOLO en una tendencia en alza. No obstante, en la presentación se remarcó que “el vino desalcoholizado no sustituye al vino tradicional sino que lo complementa”.

La búsqueda de un menor consumo de calorías o de bebidas compatibles con la conducción son algunos de los factores que están impulsando el interés por los vinos con menor contenido alcohólico. Igualmente, las tendencias actuales fomentan nuevos momentos de consumo del vino, como el aperitivo o el tardeo.

Arellano: “Hay un enorme potencial de desarrollo”

Alberto Arellano, director gerente de Destilerías San Valero, ha explicado que esta inversión es el resultado de la escucha permanente a las necesidades de las bodegas socias y de la evolución del mercado. “Llevamos cerca de 70 años trabajando al servicio del sector vitivinícola, aportando no solo capacidad industrial, sino también conocimiento técnico, legal y logístico. La puesta en marcha de la primera planta de desalcoholización de Aragón responde a nuestra vocación de innovar, diversificar nuestra actividad y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a las bodegas, en un campo con un enorme potencial de desarrollo”.

Arellano ha destacado además que el proyecto contribuirá a reforzar la competitividad del territorio y a atraer nueva actividad económica. “Esta instalación amplía nuestra capacidad productiva, genera nuevas oportunidades de negocio y refuerza el papel de Destilerías San Valero como socio estratégico de bodegas y proveedores. Además, se ha desarrollado con criterios de eficiencia energética y apoyándose en distintos programas de mejora e inversión, con el objetivo de construir una propuesta sólida, sostenible y preparada para responder a las demandas futuras del mercado”.

Presentación de la planta de desalcoholización de Destilerías San Valero en Cariñena al sector vinícola y bodegas de la D.O (4) / Maaszoom

Serrano: “Innovar sin perder vínculo con el territorio”

El presidente de la Denominación de Origen Cariñena, Antonio Serrano, ha destacado que esta planta de Destilerías San Valero “es una iniciativa innovadora, al ser la primera en Aragón, y va a tener un impacto muy importante a nivel económico y social en nuestro territorio, ayudando a impulsar la vitivinicultura y a fijar población”.

Distintas bodegas de la Denominación de Origen ya han sido pioneras en comercializar vinos de baja graduación y 0,0 y el Consejo Regulador también ha impulsado la adaptación a estas demandas de los consumidores y, especialmente, acercarse a las generaciones más jóvenes. Así, en 2025 se presentó la gama Garnacha Nueva de Cariñena, vinos jóvenes y frescos de baja graduación (11%); y este año se ha lanzado la iniciativa Plan Ñ, que propone nuevos formatos y experiencias para disfrutar del vino, como tomarlo en cócteles.

Antonio Serrano ha subrayado que la planta de desalcoholización servirá para profundizar en esta línea de trabajo. El pliego de condiciones de la D.O. ya incluye entre sus tipos de vino los parcialmente desalcoholizados, y ahora los vinos tratados en la planta de Destilerías San Valero podrán llevar el sello de la Denominación al cumplir el requisito actual de que todas las fases de elaboración se realicen en la zona geográfica de la Denominación y bajo el control de calidad del Consejo Regulador.

“Es un paso importante ofrecer estos vinos NOLO con el sello de la Denominación de Origen Cariñena. Innovar sin perder el vínculo con el territorio y la tradición, sumando los valores de ambas, es una de nuestras señas de identidad y la desalcoholización abre una vía muy importante para seguir respondiendo a la evolución del sector”, ha concluido Serrano.

Presentación de la planta de desalcoholización de Destilerías San Valero en Cariñena al sector vinícola y bodegas de la D.O (1) / Maaszoom

“Del concepto a la botella”

Destilerías San Valero también ha destacado que uno de los principales objetivos del proyecto es facilitar el acceso de las bodegas a esta categoría emergente, simplificando un proceso que requiere tecnología, conocimiento y desarrollo. Así, no se limitará al servicio industrial de desalcoholización, sino que también asesorará y acompañará a cada bodega durante todo el proceso, trabajando a partir de sus propios vinos y ayudándola a desarrollar el perfil de producto que quiera obtener, con un servicio integral “del concepto a la botella”.

La colaboración con BevZero permitirá unir la capacidad industrial y experiencia vitivinícola de Destilerías San Valero con el conocimiento y trayectoria internacional de BevZero. Ambas compañías trabajarán conjuntamente en la investigación, desarrollo y mejora continua de nuevos vinos desalcoholizados y de baja graduación.

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Con este proyecto, Destilerías San Valero da un paso más en su evolución como socio tecnológico de las bodegas, aportando capacidad productiva, agilidad, asesoramiento y acompañamiento para facilitar el desarrollo de productos adaptados a las nuevas demandas del mercado.